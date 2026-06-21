Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης - Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Snapshot Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε θαμμένη στα Χανιά, δεμένη και φιμωμένη με λευκή μονωτική ταινία και δεματικά στα χέρια και τα πόδια.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της.

Ο 43χρονος ιδιοκτήτης της αγροτικής έκτασης κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ομολόγησε τη δολοφονία, οδηγώντας τις Αρχές στον τόπο ταφής.

Η σορός βρέθηκε σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο κοντά σε κατοικίες, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση στις Αρχές.

Η υπόθεση περνά στη δικαστική φάση, ενώ εξετάζονται τα κίνητρα του εγκλήματος και στοιχεία από το παρελθόν του 43χρονου. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Η γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη το πρωί της Κυριακής (21/6) σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλακκου, κατά τη διάρκεια ερευνών των αστυνομικών αρχών.

Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε φιμωμένη με λευκή μονωτική ταινία και δεμένη με δεματικά στα χέρια και τα πόδια, που αποδεικνύει τη σκληρότητα της πράξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αύριο Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της.

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο 43χρονος «έσπασε» κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.

Το σημείο που βρέθηκε θαμένη η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη INTIME NEWS

Εντύπωση στις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι η σορός είχε ταφεί σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο, κοντά σε κατοικίες και αγροτεμάχια. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η περιοχή σφραγίστηκε εκ νέου από την Αστυνομία.

Η υπόθεση περνά πλέον στη δικαστική φάση, με τις Αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα του εγκλήματος, τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης και το ενδεχόμενο παραπλάνησης κατά τη διάρκεια των ερευνών. Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση και άλλων στοιχείων που σχετίζονται με το παρελθόν του 43χρονου.

Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα

Ο 43χρονος κατά την ομολογία του ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Μαΐου είχε έναν έντονο καβγά με τη σπιτονοικυρά του στο σπίτι που ενοικίαζε στην Αγυιά.

Ισχυρίστηκε πως εκείνη του μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενοχλημένη από την αφρόντιστη εικόνα που παρουσίαζε το σπίτι της. Στη διάρκεια του καβγά τη χτύπησε με μαχαίρι τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια μετέφερε το άψυχο σώμα της, σε ελαιώνα ιδιοκτησίας του στην περιοχή του Βατόλακκου, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το μοιραίο σπίτι.

Πληροφορίες, ωστόσο αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης 45χρονης που εντοπίστηκε στη συνέχεια στο σημείο όπου υπέδειξε ο καθ' ομολογίαν δράστης έφερε τραύματα με μαχαίρι στον θώρακα αλλά και χτύπημα στο κεφάλι που πιθανότατα είχε προκληθεί από μεταλλικό αντικείμενο.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, από τις 7 Ιουνίου, οπότε και έγινε η καταγγελία εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας, είχε ένα χρονικό περιθώριο στη διάθεσή του, περίπου 10 ημερών προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις αρχές που τον θεωρούσαν βασικό ύποπτο στην υπόθεση και να καταβάλει προσπάθεια για να καλύψει τα ίχνη του.

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