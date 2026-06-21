Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης - Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης - Ήταν δεμένη και φιμωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε θαμμένη στα Χανιά, δεμένη και φιμωμένη με λευκή μονωτική ταινία και δεματικά στα χέρια και τα πόδια.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της.
  • Ο 43χρονος ιδιοκτήτης της αγροτικής έκτασης κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ομολόγησε τη δολοφονία, οδηγώντας τις Αρχές στον τόπο ταφής.
  • Η σορός βρέθηκε σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο κοντά σε κατοικίες, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση στις Αρχές.
  • Η υπόθεση περνά στη δικαστική φάση, ενώ εξετάζονται τα κίνητρα του εγκλήματος και στοιχεία από το παρελθόν του 43χρονου.
Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Η γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη το πρωί της Κυριακής (21/6) σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλακκου, κατά τη διάρκεια ερευνών των αστυνομικών αρχών.

Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε φιμωμένη με λευκή μονωτική ταινία και δεμένη με δεματικά στα χέρια και τα πόδια, που αποδεικνύει τη σκληρότητα της πράξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αύριο Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της.

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο 43χρονος «έσπασε» κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.

ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΘΑΜΜΕΝΗ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Το σημείο που βρέθηκε θαμένη η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη

INTIME NEWS

Εντύπωση στις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι η σορός είχε ταφεί σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο, κοντά σε κατοικίες και αγροτεμάχια. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η περιοχή σφραγίστηκε εκ νέου από την Αστυνομία.

Η υπόθεση περνά πλέον στη δικαστική φάση, με τις Αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα του εγκλήματος, τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης και το ενδεχόμενο παραπλάνησης κατά τη διάρκεια των ερευνών. Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση και άλλων στοιχείων που σχετίζονται με το παρελθόν του 43χρονου.

Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα

Ο 43χρονος κατά την ομολογία του ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Μαΐου είχε έναν έντονο καβγά με τη σπιτονοικυρά του στο σπίτι που ενοικίαζε στην Αγυιά.

Ισχυρίστηκε πως εκείνη του μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενοχλημένη από την αφρόντιστη εικόνα που παρουσίαζε το σπίτι της. Στη διάρκεια του καβγά τη χτύπησε με μαχαίρι τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια μετέφερε το άψυχο σώμα της, σε ελαιώνα ιδιοκτησίας του στην περιοχή του Βατόλακκου, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το μοιραίο σπίτι.

Πληροφορίες, ωστόσο αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης 45χρονης που εντοπίστηκε στη συνέχεια στο σημείο όπου υπέδειξε ο καθ' ομολογίαν δράστης έφερε τραύματα με μαχαίρι στον θώρακα αλλά και χτύπημα στο κεφάλι που πιθανότατα είχε προκληθεί από μεταλλικό αντικείμενο.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, από τις 7 Ιουνίου, οπότε και έγινε η καταγγελία εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας, είχε ένα χρονικό περιθώριο στη διάθεσή του, περίπου 10 ημερών προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις αρχές που τον θεωρούσαν βασικό ύποπτο στην υπόθεση και να καταβάλει προσπάθεια για να καλύψει τα ίχνη του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αύριο παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ - «Απέτυχε σε μεταναστευτικό κι ενέργεια»

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός στρατός: «Η Χεζμπολάχ έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση»

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί: Ανήλικος ποδηλάτης συγκρούστηκε με ποδήλατο – Βίντεο ντοκουμέντο

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η ημέρα και η ώρα παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε νήπιο στους κροκόδειλους αλλά αφέθηκε ελεύθερος!

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παγκοσμία Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Πώς και γιατί καθιερώθηκε και η σπουδαιότητά της δια μέσου των αιώνων

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λήμνο: Τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο και οστά στην θαλάσσια περιοχή Φαναράκι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 60χρονος στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Το Πεδίον του Άρεως καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τις μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις της πόλης»

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης - Ήταν δεμένη και φιμωμένη

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

17:20LIFESTYLE

Ανησυχία για τον Ροντ Στιούαρτ: Διέκοψε συναυλία για να λάβει οξυγόνο λόγω λιποθυμικής τάσης

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: Σταματήστε τις επιθέσεις από τον Λίβανο αλλιώς έρχονται σκληρά χτυπήματα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑ: Ημερίδα για την ηθική των ζώων και τη συμβολή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής συνείδησης

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ καύσωνα «απειλεί» το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα - Συναγερμός από τους ειδικούς

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καβησό Έβρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης - Ήταν δεμένη και φιμωμένη

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε νήπιο στους κροκόδειλους αλλά αφέθηκε ελεύθερος!

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

15:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ για απαγόρευση εισόδου Ελλήνων σε Ισραήλ και κατεχόμενα: «Να λάβει άμεσα θέση η κυβέρνηση»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

14:00ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών στη Daily Mail: «Οι λαγοκέφαλοι τρομάζουν τουρίστες και ψαράδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ