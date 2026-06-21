Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

Snapshot Ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο αδελφός της άτυχης γυναίκας είχε από την αρχή υποψίες για την εμπλοκή του συγκεκριμένου άνδρα στην εξαφάνισή της.

Η σορός της Σταυρούλας βρέθηκε σε αγροτική έκταση που υπέδειξε ο 43χρονος.

Οι αστυνομικές έρευνες και η συλλογή στοιχείων στην περιοχή του Βατόλακκου συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τα αποτελέσματα της νεκροψίας

νεκροτομής. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο 43χρονος άνδρας που διέμενε ως ενοικιαστής σε ακίνητό της ομολόγησε τη δολοφονία της, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που απασχολούσε την τοπική κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες.

Έπειτα από πολύωρες καταθέσεις και εντατικές έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα συνέβησαν στις 30 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της άτυχης γυναίκας.

«Περίμενα αυτή την εξέλιξη»

Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο αδελφός της 45χρονης, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε πως από την αρχή θεωρούσε πιθανή την εμπλοκή του συγκεκριμένου άνδρα στην εξαφάνιση της αδελφής του.

«Περίμενα αυτή την εξέλιξη από την πρώτη στιγμή. Είχα εκφράσει στις αρχές την πεποίθησή μου ότι ο άνθρωπος που νοίκιαζε το σπίτι της αδελφής μου γνώριζε περισσότερα ή είχε εμπλοκή στην υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πλέον καλείται να διαχειριστεί και τη δύσκολη κατάσταση των ηλικιωμένων γονιών της οικογένειας.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός

Ο 43χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της γυναίκας. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό της 45χρονης σε αγροτική έκταση.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Στην περιοχή του Βατόλακκου παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων που αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ κρίσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι θα προκύψουν και από τη νεκροψία-νεκροτομή που πρόκειται να διενεργηθεί στη σορό της 45χρονης.

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