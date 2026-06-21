Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς τη σκότωσε ο Σκοπιανός - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Νέα στοιχεία από την άγρια δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον 43χρονο Σκοπιανό έρχονται στην επιφάνεια, μετά την ομολογία του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η άτυχη Σταυρούλα βρέθηκε στο σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό και εκεί διαπληκτίστηκαν. Εκεί, ο Σκοπιανός τη χτύπησε στο κεφάλι με κάποιο αντικείμενο και στη συνέχεια την μαχαίρωσε.

Ωστόσο, στην ομολογία του ο Σκοπιανός αναφέρει πως τσακώθηκαν για φθορές που είχε το σπίτι, κάτι το οποίο δεν πείθει τις Αρχές, που εξετάζουν την πιθανότητα σεξουαλικής επίθεσης.

Το έργο των Αρχών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όμως για να επαληθευτεί αυτό το σενάριο καθώς λόγω της σήψης στη σορό της γυναίκας, η οποία ήταν αγνοούμενη για σχεδόν ένα μήνα, είναι δύσκολο να γίνει η εξέταση.

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