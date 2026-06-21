Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας - Ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός

Snapshot Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας, θαμμένη σε χωράφι στα Χανιά, 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της.

Ο 43χρονος Σκοπιανός που ενοικίαζε το σπίτι της ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς για ζητήματα σχετικά με το σπίτι.

Ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο. Snapshot powered by AI

Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης που αγνοούνταν στα Χανιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος που ενοικίαζε το σπίτι της ομολόγησε.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι.

Ο 43χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς με την 45χρονη για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που ενοικίαζε.

Την ίδια ώρα το creta24.gr, προσθέτει πως ο Σκοπιανός ισχυρίστηκε ότι τη χτύπησε και στη συνέχεια τη τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Neakriti.gr, ο 43χρονος φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του, μεταφέροντας τη σορό της γυναίκας σε σακούλα με το αυτοκίνητό του σε απομακρυσμένο χωράφι, όπου και την έθαψε.

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