Σταυρούλα Λεβεντάκη: Την σκότωσε, την έβαλε σε σακούλες και την έθαψε σε χωράφι ο Σκοπιανός

Snapshot Ο 43χρονος Σκοπιανός ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μετά από διαφωνία για το σπίτι.

Ο δράστης τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.

Η αστυνομία εντόπισε τη σορό στο Βατόλακκο Χανίων μετά από υποδείξεις του δράστη.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση.

Ο αδερφός της άτυχης γυναίκας βρίσκεται στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Snapshot powered by AI

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι». Με αυτά τα λόγια ο 43χρονος Σκοπιανός ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο στο οποίο έκρυψε τη σορό της 45χρονης.

Αν και επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές, όπως αναφέρει το Neakriti.gr

Μετά το έγκλημα, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια να τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε σημείο περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου την έθαψε σε χωράφι.

Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύωρη διαδικασία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας. Αυτή την ώρα, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., μαζί με στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών, βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακκου Χανίων, όπου εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης. Στο σημείο σπεύδει και ο αδερφός της άτυχης Σταυρούλας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα στοιχεία της υπόθεσης, τα ευρήματα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκαλύφθηκε το έγκλημα που συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.