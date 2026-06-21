Σταυρούλα Λεβεντάκη: Εδώ έθαψε την 45χρονη ο Σκοπιανός μετά τη δολοφονία

Στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Εδώ έθαψε την 45χρονη ο Σκοπιανός μετά τη δολοφονία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 43χρονος Σκοπιανός που διέμενε ως ενοικιαστής σε ακίνητο της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας.
  • Η σορός της Σταυρούλας βρέθηκε σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο Χανίων, όπου την είχε θαφτεί από τον δράστη.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ο καβγάς για ζημιές στο σπίτι οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της με μαχαίρι.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων που θα διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.
  • Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα αποτελέσματα της προανάκρισης.
Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, καθώς ο 43χρονος Σκοπιανός, που διέμενε ως ενοικιαστής σε ακίνητό της ομολόγησε τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από πολύωρη έρευνα και αλλεπάλληλες καταθέσεις, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 30ής Μαΐου.

Το neakriti.gr βρέθηκε στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος στις Αρχές, όπου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού της 45χρονης γυναίκας. Οι αποκλειστικές εικόνες καταγράφουν τις έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή όπου αποκαλύφθηκε η φρικτή υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το έγκλημα ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέφερε τη σορό της άτυχης γυναίκας σε αγροτική περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου και την απέκρυψε.

Στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών, τα οποία συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και ευρημάτων που αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα αποτελέσματα της προανάκρισης και τα ακριβή δεδομένα που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Χανίων και ολόκληρη την Κρήτη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η 45χρονη:

xorafi-stayroula
xorafi-stayroula
xorafi-stayroula

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε έντονο καβγά με τη Σταυρούλα, με αφορμή ζημιές που - όπως υποστήριξε - είχαν προκληθεί στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης, φέρεται να τη χτύπησε με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μετά το έγκλημα, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια να τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε σημείο περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου την έθαψε σε χωράφι.

Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύωρη διαδικασία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

Αν και επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές.

Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη Γιορτή του Πατέρα

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε ο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία - Ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα στον μηρό που παραπέμπει σε κακοποίηση

12:11TRAVEL

Αρκούδι Ηλείας: Το παραθαλάσσιο «νησί» του Ιονίου που μαγεύει τους επισκέπτες

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα του Πατέρα: Τα κλασσικά «αστεία του μπαμπά» και η ψυχολογία πίσω από αυτά – «Η αμηχανία είναι… κοινωνική κόλλα»

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι θρασύτατος και αποτυχημένος - Ήξερε για τους νεκρούς στο Μάτι

11:49WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια «χαμένη ήπειρο» μετά από 375 χρόνια

11:45WHAT THE FACT

Μετακόμισε σε σπίτι 9 τ.μ. στο Παρίσι και δεν θέλει να φύγει: «Δεν χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο»

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Εδώ έθαψε την 45χρονη ο Σκοπιανός μετά τη δολοφονία

11:28LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Τραγουδά το νέο της κομμάτι «Everything's Fine» στο αυτοκίνητό της και γίνεται viral

11:19LIFESTYLE

Τζέιμς Μπάροους: Το συγκινητικό αντίο της Τζένιφερ Άνιστον στον σκηνοθέτη των «Friends»

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σωπάστε και αποχωρήστε από την αίθουσα»: Έντονος καυγάς ανάμεσα στον πρέσβη του Ισραήλ και την εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα παιδιά - Δείτε βίντεο

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα εκβίαζε επιχειρηματία με εμπρησμούς και επιθέσεις - Τρεις συλλήψεις σε Λάρισα και Κατερίνη

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Την χτύπησε στο κεφάλι, την μαχαίρωσε και την έθαψε στο χωράφι - Πώς έγινε η στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Μητέρα χτύπησε και στα δύο μάτια την ανήλικη κόρη της - Στο νοσοκομείο η 14χρονη

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Την σκότωσε, την έβαλε σε σακούλες και την έθαψε σε χωράφι ο Σκοπιανός

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Την χτύπησε στο κεφάλι, την μαχαίρωσε και την έθαψε στο χωράφι - Πώς έγινε η στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας - Ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Εδώ έθαψε την 45χρονη ο Σκοπιανός μετά τη δολοφονία

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λουτράκι - Επιχειρούν 47 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι θρασύτατος και αποτυχημένος - Ήξερε για τους νεκρούς στο Μάτι

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Την σκότωσε, την έβαλε σε σακούλες και την έθαψε σε χωράφι ο Σκοπιανός

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

11:45WHAT THE FACT

Μετακόμισε σε σπίτι 9 τ.μ. στο Παρίσι και δεν θέλει να φύγει: «Δεν χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πείραμα Έλληνα ψαρά αποκαλύπτει την κανιβαλιστική φύση τους - Κατασπαράζονται μεταξύ τους, δείτε βίντεο

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Μητέρα χτύπησε και στα δύο μάτια την ανήλικη κόρη της - Στο νοσοκομείο η 14χρονη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος στρατιώτης «απήγαγε Ουκρανή για να την κρατήσει ως σκλάβα του σεξ»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σωπάστε και αποχωρήστε από την αίθουσα»: Έντονος καυγάς ανάμεσα στον πρέσβη του Ισραήλ και την εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα παιδιά - Δείτε βίντεο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα του Πατέρα: Τα κλασσικά «αστεία του μπαμπά» και η ψυχολογία πίσω από αυτά – «Η αμηχανία είναι… κοινωνική κόλλα»

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Τα 17 μέτρα ύψους 2 δισ. που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ