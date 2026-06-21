Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα - Τα ψέματα του Σκοπιανού στις Αρχές

Τι είπε στους αστυνομικούς για τις στιγμές πριν τη δολοφονία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα - Τα ψέματα του Σκοπιανού στις Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 43χρονος Σκοπιανός ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, την οποία τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι και πιθανό μεταλλικό αντικείμενο.
  • Ο δράστης μετέφερε και έθαψε το πτώμα σε ελαιώνα ιδιοκτησίας του στον Βατόλακκο, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της άτυχης γυναίκας.
  • Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο 43χρονος προσπάθησε συστηματικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές και να στρέψει τις υποψίες στον αδελφό του θύματος.
  • Το βιντεοληπτικό υλικό έδειχνε τη Σταυρούλα να εισέρχεται στο σπίτι αλλά όχι να αποχωρεί, ενώ βρέθηκε κηλίδα αίματος στο καθαρό σπίτι της Αγυιάς.
  • Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν σεξουαλικό, ενώ σημαντική είναι και η κατάθεση της συζύγου του δράστη.
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Συστηματική ήταν η προσπάθεια του 43χρονου Σκοπιανού να αποπροσανατολίσει τις αρχές όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διεξάγονταν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, το τραγικό φινάλε της οποίας γράφτηκε στη διάρκεια της νύχτας με την ομολογία του ενοικιαστή για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας.

Όπως έχει γράψει ήδη το Cretalive, o 43χρονος κατά την ομολογία του ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Μαΐου είχε έναν έντονο καβγά με τη σπιτονοικυρά του στο σπίτι που ενοικίαζε στην Αγυιά.

Ισχυρίστηκε πως εκείνη του μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενοχλημένη από την αφρόντιστη εικόνα που παρουσίαζε το σπίτι της. Στη διάρκεια του καβγά τη χτύπησε με μαχαίρι τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια μετέφερε το άψυχο σώμα της, σε ελαιώνα ιδιοκτησίας του στην περιοχή του Βατόλακκου, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το μοιραίο σπίτι.

Πληροφορίες, ωστόσο αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης 45χρονης που εντοπίστηκε στη συνέχεια στο σημείο όπου υπέδειξε ο καθ' ομολογίαν δράστης έφερε τραύματα με μαχαίρι στον θώρακα αλλά και χτύπημα στο κεφάλι που πιθανότατα είχε προκληθεί από μεταλλικό αντικείμενο.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, από τις 7 Ιουνίου, οπότε και έγινε η καταγγελία εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας, είχε ένα χρονικό περιθώριο στη διάθεσή του, περίπου 10 ημερών προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις αρχές που τον θεωρούσαν βασικό ύποπτο στην υπόθεση και να καταβάλει προσπάθεια για να καλύψει τα ίχνη του.

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανή τη 45χρονη

Ο 43χρονος ήταν ο τελευταίος που είχε δει ζωντανή τη Σταυρούλα, στις 30 Μαΐου. Μόλις έγινε γνωστό το καίριο αυτό στοιχείο για την έκβαση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ έθεσαν στο κάδρο τον ενοικιαστή, θεωρώντας τον ως τον βασικό ύποπτο. Βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, έδειχνε τη 45χρονη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι της Αγυιάς, ωστόσο δεν είχε καταγραφεί να αποχωρεί. Οι υπόνοιες για τον ρόλο του άνδρα από τη Βόρεια Μακεδονία στην όλη υπόθεση άρχισαν να εντείνονται όταν εντοπίστηκε στο πεντακάθαρο κατά τα άλλα σπίτι, η κηλίδα αίματος που θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να είναι της Σταυρούλας.

Στο χρονικό διάστημα από την καταγγελία της εξαφάνισης μέχρι και την έρευνα από κλιμάκιο του εγκληματολογικού που εντόπισε την κηλίδα αίματος, ο 43χρονος είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του να καθαρίσει το σπίτι και να σκεφτεί τους ισχυρισμούς που θα διατύπωνε, ενόσω ο κλοιός έσφιγγε γύρω του.

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Έθαψε το πτώμα στο λιόφυτο

Όσον αφορά στο έγκλημα αυτό καθαυτό, ο καθ'ομολογίαν δράστης τραυμάτισε θανάσιμα τη 45χρονη, χωρίς πιθανότατα να έχει προσχεδιάσει το έγκλημα, και στη συνέχεια προσπάθησε να ξεφορτωθεί το πτώμα. Το έθαψε στον περιφραγμένο ελαιώνα του στον Βατόλακκο. Επρόκειτο για περιουσία δικής του ιδιοκτησίας την οποία είχε αποκτήσει πριν από λίγα χρόνια και την οποία φρόντιζε καθημερινά σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του για την αφορμή του καβγά, φαίνεται πως δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το κίνητρο της πράξης του να ήταν σεξουαλικό.

Την ίδια ώρα, καίριας σημασίας θεωρείται και η κατάθεση που έδωσε το Σάββατο στους αστυνομικούς η σύζυγος του 43χρονου Σκοπιανού, η οποία οδηγήθηκε από τη Γαύδο όπου ζει και εργάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Προσπάθησε συστηματικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο καθ' ομολογίαν δράστης προσπαθούσε συστηματικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Με δόλιο τρόπο, επιχείρησε να στρέψει τις έρευνες στο πρόσωπο του αδελφού της Σταυρούλας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν ήταν καλές. Ακόμη και ως βασικός ύποπτος, έχοντας δώσει ήδη 3 καταθέσεις, έσπευσε να εξαφανιστεί την περασμένη Πέμπτη και στη συνέχεια μιλώντας στην εκπομπή "Φως στο τούνελ" έπλεξε ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο είχε δεχθεί απειλές από τον αδελφό του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος, μετά την πρόσκαιρη εξαφάνισή του, είχε εντοπιστεί και είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την υπόθεση των ναρκωτικών. Είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και είχε πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Εξακολουθούσε, όμως, να βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς οι αστυνομικοί περίμεναν τα αποτελέσματα της έρευνας για την κηλίδα αίματος που είχε βρεθεί στο σπίτι της Αγυιάς.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την ομολογία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο ίδιος υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν θαμμένη η σορός, στον Βατόλακκο, όπου έσπευσαν οι αστυνομικοί νωρίς το πρωί της Κυριακής, μαζί με τον αδελφό της άτυχης γυναίκας.

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