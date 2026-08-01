«Παγωμένο» το εμπόριο εν μέσω θερινών εκπτώσεων - Σε τι ελπίζει η αγορά για ανάκαμψη

Απογοητευτική η πορεία των πωλήσεων

Γεώργιος Καλούμενος

«Παγωμένο» το εμπόριο εν μέσω θερινών εκπτώσεων - Σε τι ελπίζει η αγορά για ανάκαμψη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πορεία των πωλήσεων κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις είναι απογοητευτική, με το 55% των επιχειρήσεων να καταγράφει μείωση τζίρου σε σχέση με πέρυσι.
  • Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αποτελεί τον κύριο παράγοντα της υποτονικής εμπορικής κίνησης, ενώ ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δεύτερος σημαντικός λόγος.
  • Η πτώση τζίρου για τις περισσότερες επιχειρήσεις κυμαίνεται μεταξύ 10% με 20%, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας αν δεν αντιστραφεί.
  • Η αγορά ελπίζει σε ανάκαμψη τον Αύγουστο, με τις αγορές που σχετίζονται με διακοπές και τη νέα σχολική περίοδο.
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν ανθεκτικές, όμως ζητούν στήριξη από την Πολιτεία για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.
Snapshot powered by AI

Έχοντας φτάσει περίπου στα μισά των φετινών θερινών εκπτώσεων, η πορεία των πωλήσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και απογοητευτική, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς.

Κι αυτό καθώς η εμπορική κίνηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για το λιανεμπόριο εξακολουθεί να είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, παρά τις σημαντικές προσφορές και τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρουν οι επιχειρήσεις.

Πιο ειδικά και σύμφωνα με τη δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σε επιχειρήσεις – μέλη του:

  • Το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ο τζίρος του πρώτου μήνα των θερινών εκπτώσεων ήταν μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
  • Το 33% ανέφερε ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.
  • Το 12% κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών του.

Παράλληλα, σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (73%) εκτιμούν ότι ο βασικός λόγος της υποτονικής πορείας των πωλήσεων είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ ως δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας αναδείχθηκε ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μεταξύ 10%-20% η πτώση

Αυτό που είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η πτώση για τις περισσότερες επιχειρήσεις κυμαίνεται μεταξύ 10%-20% γεγονός που αν δεν ανατραπεί στο υπόλοιπο μισό της εκπτωτικής περιόδου μπορεί να αποβεί μοιραίο για πολλές από αυτές.

Οι έμποροι ελπίζουν σε αντιστροφή της κατάστασης τον Αύγουστο όπου πολλοί Έλληνες θα φύγουν τμηματικά για διακοπές και ενδεχομένως ψωνίσουν κάποια πράγματα που θα χρειαστούν, ή σε κάποιες αγορές με την επιστροφή τους στο τέλος Αυγούστου ενόψει της νέα σχολικής περιόδου.

Τα ευρήματα αυτά πάντως αναδεικνύουν ότι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των εμπορικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό με ελκυστικές εκπτώσεις και ποιοτικές υπηρεσίες, η συνολική κατανάλωση εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Πίσω από τα ποσοστά της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες καθημερινά δίνουν έναν δύσκολο αγώνα για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, τις θέσεις εργασίας και τη ζωντάνια της τοπικής αγοράς. Η στήριξη του λιανεμπορίου δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζητούμενο, αλλά και κοινωνική ανάγκη.

Παρά τις δυσκολίες, η αγορά του Πειραιά παραμένει δυναμική. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιοτικά προϊόντα, προσβλέποντας σε ενίσχυση της εμπορικής κίνησης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μήνα που παραδοσιακά αποτελεί σημαντική περίοδο για το λιανεμπόριο.

Καπράλος: «Το πραγματικό εμπόδιο παραμένει η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών»

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος: «Τα στοιχεία της δειγματοληπτικής μας έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν είναι η διάθεση των επιχειρήσεων να προσφέρουν καλύτερες τιμές ούτε η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Το πραγματικό εμπόδιο παραμένει η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν καθημερινά την ανθεκτικότητα και την υπευθυνότητά τους. Επενδύουν στην ποιότητα, στις υπηρεσίες και στις πραγματικές προσφορές, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και την απασχόληση, παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Καλούμε τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που εξακολουθούν να προσφέρει η τοπική αγορά και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Κάθε αγορά από ένα τοπικό κατάστημα, επιστρέφει στην τοπική οικονομία, στηρίζει τις θέσεις εργασίας και συμβάλλει στη διατήρηση μιας ζωντανής και ασφαλούς πόλης.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας που περνά με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους δοκιμάζει τις αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της κατανάλωσης αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου όσο και για τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένο» το εμπόριο εν μέσω θερινών εκπτώσεων - Σε τι ελπίζει η αγορά για ανάκαμψη

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Οι ευθύνες, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα συμπεράσματα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε καταβάλλεται - Τι χρήματα θα λάβετε

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρετίζει τη δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής: «Εξαιρετική επιτυχία»

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.500 στο Κονγκό

02:22NEWSBOMB

Πόρτο Γερμενό: 112 για εκκένωση προς το Λιμάνι - Δραματικές στιγμές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

01:42NEWSBOMB

Συναγερμός για τη φωτιά στο Αίγιο: Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις οικισμών

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

00:55ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ προετοιμάζει νέα επίθεση στο Ιράν - Στόχος οι υποδομές

00:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για παραίτηση Αυγερινού: Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί μέχρι τις 12 - Τι είπε για δημοσκοπήσεις, κομματικό μοντέλο και εκλογές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα πληρωθούν - Οι πιθανές ημερομηνίες

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός - Δείτε βίντεο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική ανατροπή: Γιαγιά και μητέρα σκότωσαν τα 4 παιδιά και αυτοκτόνησαν

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκαν δίδυμες 9χρονες από τη Γλυφάδα - Τις άρπαξε η μητέρα τους, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα μοντέλο body art νεκρή σε βαλίτσα πεταμένη σε κανάλι στο Βελιγράδι: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δίωξη για κακούργημα στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ