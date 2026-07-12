Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου με «συγκρατημένες» προσδοκίες στην αγορά

Πόσο θα διαρκέσουν και τι αλλάζει στη συμπεριφορά των καταναλωτών – Τι ισχύει για το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή και τους ελέγχους στις τιμές

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου με «συγκρατημένες» προσδοκίες στην αγορά
Αρχείου - In Time
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  • Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Η αγοραστική συμπεριφορά έχει αλλάξει, με τους καταναλωτές να κάνουν στοχευμένες και προγραμματισμένες αγορές αντί για παρορμητικές.
  • Ο θεσμός των εκπτώσεων χάνει έδαφος λόγω της απελευθέρωσης των προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.
  • Οι προσδοκίες για υψηλούς τζίρους είναι χαμηλές, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν πάντα τη χαμηλότερη τιμή.
  • Η νομοθεσία απαιτεί την αναγραφή της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών στις προσφορές για την αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών.
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Οι θερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και πρόκειται να διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρά τη μεγάλη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου παραμένουν φέτος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει ριζικά, στρεφόμενη σε στοχευμένες και προγραμματισμένες αγορές αντί για παρορμητικές επιλογές.

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θεόδωρος Καπράλος, αποτύπωσε την εικόνα που επικρατεί στην αγορά δηλώνοντας: «Οι εκπτώσεις σαν θεσμός κάθε χρόνο φαίνεται να υποχωρεί, γιατί από τη στιγμή που έχουν απελευθερωθεί οι προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, άρα ο καταναλωτής μπορεί να βρει χαμηλότερη τιμή όλο τον χρόνο. Υπάρχει και αυτός ο ισχυρός ανταγωνισμός που βλέπουμε στην αγορά. Είναι επόμενο βέβαια να μην υπάρχει αυτή η προσδοκία την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Παράλληλα, ο κ. Καπράλος πρόσθεσε: «Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Κυριακή, για κάποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά, όσοι το επιθυμούν, για κάποιες κεντρικές αγορές. Από κει και πέρα, ο κόσμος σίγουρα σημαδεύει τις εκπτώσεις γιατί προσπαθεί πάντα να βρει τη χαμηλότερη τιμή. Αλλά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κρατάμε χαμηλά τις προσδοκίες μας. Φάνηκε και από την περσινή χρονιά ότι δεν είχαμε τους τζίρους τους οποίους περιμέναμε, για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι έχει λίγο ξεθυμάνει αυτή η προσμονή, αλλά και από την άλλη ο καταναλωτής ψωνίζει πια πολύ στοχευμένα, πολύ συγκεκριμένα, εφόσον έχει την ανάγκη. Δεν υπάρχει πια εύκολα η παρορμητική αγορά».

Στο κομμάτι της προστασίας του καταναλωτή, η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας θέτουν αυστηρούς κανόνες για την αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή, η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Η μείωση αυτή μπορεί να αποτυπώνεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, είτε με την παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό τον απαράβατο όρο ότι η χαμηλότερη τιμή του τελευταίου μήνα θα είναι πάντα εμφανής στο καρτελάκι.

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