Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Όσα πρέπει να ξέρετε

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει στα καταστήματα να λειτουργήσουν έως τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι προβλέπει η νομοθεσία

Και οι φετινές θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.