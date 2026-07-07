Θερινές εκπτώσεις 2026 – Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξή τους

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026)

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκπτώσεις
Πότε θα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις
Eurokinissi
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  • Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με ωράριο 11:00
  • 18:00.
  • Κατά τις εκπτώσεις, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η αρχική και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία.
  • Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα σεζόν, ενώ οι προσφορές αφορούν παρωχημένα είδη και πρέπει να αναγράφουν ξεχωριστά την αρχική και την τιμή προσφοράς.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν απόδειξη, οδηγίες χρήσης και όρους εγγύησης στα ελληνικά και να ενημερώνονται για δικαιώματα αλλαγής προϊόντων με ελαττώματα.
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Αντίστροφα μετρούν το χρόνο οι καταναλωτές προκειμένου να ψωνίσουν τα απαραίτητα των διακοπών τους, αλλά και να επωφεληθούν από τις σημαντικές εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026) πρόκειται όπως κάθε χρόνο να ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων.

Με βάση αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, τα καταστήματα την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοιχτά, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00.

Οι καταναλωτές κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

1) Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στα καταστήματα θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.

2) Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

3) Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

4) Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

5) Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι γίνονται προσφορές. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

6) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

7) Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις.

8) Μην διστάζετε να ενημερώνεστε επακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

9) Ενημερωθείτε από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

10) Ζητάτε απόδειξη, γιατί μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

11) Ζητάτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τους όρους της εγγύησής του στην ελληνική γλώσσα.

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