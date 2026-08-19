Χέιντεν Πανετιέρ: Τα «πυρά» της μητέρας της κατά του συντρόφου της μετά τον θάνατό της

Η μητέρα της Χέιντεν Πανετιέρ, Λέσλι Βόγκελ, έσπασε τη σιωπή της για τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης της σε ηλικία 36 ετών εξαπολύοντας «πυρά» κατά του συντρόφου της, Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακούργημα.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο 37χρονος βρισκόταν μαζί με την Χέιντεν όταν πέθανε την Κυριακή στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Η Πανετιέρ και ο Χίκερσον είχαν μια σχέση με χωρισμούς και επανασυνδέσεις από το 2018 έως το 2022, η οποία σημαδεύτηκε από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και συλλήψεις, ενώ ο Χίκερσον εξέτισε ποινή φυλάκισης για κακοποίηση σε βάρος της. Τους τελευταίους μήνες είχαν απαθανατιστεί ξανά να περνούν χρόνο μαζί.

Η Βόγκελ δήλωσε στο NBC News: «Αυτός ο άνθρωπος στη ζωή της, τον οποίο προσπαθούσαμε εδώ και πολύ καιρό να απομακρύνουμε, ήταν μαζί της τη στιγμή του θανάτου της, και αυτός ήταν ο Μπράιαν Χίκερσον. Πιστεύω ότι η Χέιντεν ήταν ένας απίστευτα ταλαντούχος άνθρωπος σε πάρα πολλούς τομείς και θεωρώ ότι για τους νέους που μεγαλώνουν μέσα στη βιομηχανία του θεάματος τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ένας πολύ απαιτητικός χώρος και, δυστυχώς, δεν είναι ασυνήθιστο να παίρνουν τον λάθος δρόμο. Νομίζω ότι γίνεται πολύ δύσκολο να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και πιστεύω ότι η Χέιντεν, δυστυχώς, έχασε τον δρόμο της. Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Μακάρι να είχε παραμείνει πιστή στον εαυτό της, γιατί είχε τόσα πολλά απίστευτα χαρίσματα».

Ο Μπράιαν Χίκερσον και η Χέιντεν Πανετιέρ

Η Βόγκελ ξέσπασε σε κλάματα όταν αναφέρθηκε στον θάνατο του γιου της, Τζάνσεν, το 2023, σε ηλικία μόλις 28 ετών, λέγοντας: «Απλώς νιώθω ότι τώρα είναι μαζί με τον αδελφό της και ότι και οι δύο έχουν βρει γαλήνη».

Η Βόγκελ μίλησε τελευταία φορά με την κόρη της τον Οκτώβριο και είπε ότι «ανταλλάσσαμε κάποια μηνύματα από τότε, αλλά όχι το τελευταίο διάστημα».

«Η διακοπή της επικοινωνίας ήταν μια επιλογή που έκανα για πολύ συγκεκριμένους λόγους και, ξέρετε, σίγουρα όχι επειδή δεν νοιαζόμουν, δεν ανησυχούσα ή δεν την αγαπούσα», πρόσθεσε η Βόγκελ.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Είπε ότι είχε «πολύ λίγες πληροφορίες, καθώς η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, αλλά ότι επρόκειτο να μιλήσει με έναν ντετέκτιβ».

Ο Χίκερσον και ο αδελφός του βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα της Πανετιέρ όταν η ηθοποιός υπέστη ένα φερόμενο ως θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο την Κυριακή, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία την Τρίτη.

Αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι ο Ζακ ήταν «πολύ συναισθηματικά φορτισμένος» καθώς έβλεπε τους διασώστες να κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, προσθέτοντας όμως ότι ο Χίκερσον δεν έδειξε κανένα συναίσθημα μέχρι τη στιγμή που η σύντροφός του διαπιστώθηκε νεκρή.

Στη συνέχεια, ο Μπράιαν Χίκερσον φέρεται να έδειξε στους αστυνομικούς μια «σακούλα με φάρμακα» που λάμβανε η Πανετιέρ και τα οποία φυλάσσονταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά.

Η αστυνομική έκθεση, μεγάλο μέρος της οποίας έχει απαλειφθεί, αναφέρει ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στις 1:50 μ.μ. και βρήκαν πολλά μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες να πραγματοποιούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στην ηθοποιό «για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», ενώ «δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιος προφανής σωματικός λόγος για τον οποίο δεν ανταποκρινόταν».

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ έχει αναφέρει ότι η αιτία θανάτου της Πανετιέρ εξακολουθεί να διερευνάται. Ωστόσο, σε ηχητικό απόσπασμα από την κλήση στο 911 από το διαμέρισμά της, ακούγεται ένας τηλεφωνητής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «καρδιακή ανακοπή».

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Στο ίδιο ηχητικό ακούγεται επίσης τηλεφωνητής να αναφέρει ότι υπήρχε υποψία υπερβολικής δόσης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα στρώμα στο ακίνητο βρέθηκε και Narcan — ένα ρινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Τον Μάιο, ο Χίκερσον είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της μητέρας της Χέιντεν, Βόγκελ, εν μέσω δημόσιας αντιπαράθεσης σχετικά με ισχυρισμούς στους οποίους αναφέρεται η ηθοποιός στα απομνημονεύματά της «This Is Me: A Reckoning».

«Έχω κάποια πράγματα να πω για τη μητέρα της Χέιντεν: η μητέρα της Χέιντεν είναι, μακράν, ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Χίκερσον στο TMZ. «Απλώς δεν μπορώ να την αντέξω — είναι απαίσια».

Η Πανετιέρ άρχισε να βγαίνει με τον Χίκερσον το 2018, ωστόσο η σχέση τους, με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις, εξελίχθηκε σε ταραχώδη, καθώς εκείνος συνελήφθη αρκετές φορές με κατηγορίες που σχετίζονταν με ενδοοικογενειακή βία.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Τους τελευταίους μήνες η Πανετιέρ είχε μιλήσει για τη δύσκολη παιδική της ηλικία κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, αποκάλυψε προσωπικές λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Χίκερσον.

Ήταν μητέρα μιας 11χρονης κόρης, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Wladimir Klitschko, πρώην πυγμάχο και πλέον αξιωματούχο της ουκρανικής κυβέρνησης, ο οποίος έχει την πλήρη επιμέλεια του παιδιού.

Στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», η Πανετιέρ ισχυρίστηκε ότι ο Χίκερσον κάποτε την είχε ξυλοκοπήσει τόσο άγρια, ώστε αναγκάστηκε να παραμείνει κλεισμένη στο σπίτι της για εβδομάδες προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί οι τραυματισμοί της από το κοινό.

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