Χέιντεν Πενετιέρ: Το μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατό της - Τι ερευνούν ακόμη οι Αρχές

Η νεκροψία δεν έδειξε τραύματα, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη - Η κλήση για «υπερδοσολογία», το Narcan που βρέθηκε στο σημείο και τα στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χέιντεν Πενετιέρ: Το μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατό της - Τι ερευνούν ακόμη οι Αρχές
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  • Η νεκροψία της Χέιντεν Πενετιέρ δεν έδειξε τραύματα και η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.
  • Η ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από καρδιακή ανακοπή σε κατοικία στη Νότια Καρολίνα.
  • Στο σημείο βρέθηκε Narcan, φάρμακο για υπερδοσολογία οπιοειδών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει αιτία θανάτου υπερδοσολογία.
  • Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να προσδιορίσουν την παρουσία οπιοειδών και τη σύνδεσή τους με τον θάνατο.
  • Η Πενετιέρ αντιμετώπιζε έντονους πόνους στην πλάτη, που πιθανόν σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή της, και οι εξετάσεις θα εξετάσουν αν αυτό συνέβαλε στον θάνατό της.
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Η Χέιντεν Πενετιέρ έφυγε από τη ζωή στα 36 της χρόνια, όμως δύο ημέρες μετά τον θάνατό της παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστούν τραύματα που να συνδέονται με τον θάνατό της. Η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής οι Αρχές

Η ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, έπειτα από καρδιακή ανακοπή σε κατοικία στη Greenville της Νότιας Καρολίνας, όπου διέμενε προσωρινά. Η κλήση στο 911 έγινε περίπου στις 13:51 τοπική ώρα και οι διασώστες επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 14:32.

Στην κλήση προς τις Αρχές έγινε αναφορά σε «overdose», δηλαδή πιθανή υπερδοσολογία, ωστόσο αυτό αποτελεί αναφορά της στιγμής του περιστατικού και όχι επίσημο συμπέρασμα για την αιτία θανάτου.

Hayden Panettiere

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Το Narcan και η τοξικολογική εξέταση

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει τραβήξει την προσοχή είναι η αναφορά ότι στο σημείο βρέθηκε Narcan, φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή υπερδοσολογίας από οπιοειδή.

Ωστόσο,οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περαιτέρω εξετάσεων προκειμένου να προσδιοριστεί τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή.

Το ερώτημα για τα οπιοειδή και τους έντονους πόνους στην πλάτη

Από τη στιγμή που η νεκροψία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής τελική απάντηση, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των επιπλέον εξετάσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς θα δείξουν εάν πράγματι υπήρχαν οπιοειδείς ουσίες στον οργανισμό της Χέιντεν Πανετιέρ, σε ποια ποσότητα και σε τι επίπεδα, αλλά και εάν η παρουσία τους θα μπορούσε να συνδέεται με τη φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λάμβανε για την έντονη οσφυαλγία που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Hayden Panettiere

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Παράλληλα, οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ουσίες θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατό της.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, ο πόνος στην πλάτη είχε γίνει ιδιαίτερα σοβαρός, σε σημείο που κάποια στιγμή δυσκολευόταν ακόμη και να κινήσει τα πόδια της.

Προς το παρόν, τα ερωτήματα γύρω από τον ξαφνικό θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ παραμένουν ανοιχτά, καθώς η επίσημη αιτία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις τελευταίες ώρες της ζωής της και να βοηθήσουν τις Αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη, καθώς και ποιοι παράγοντες ενδέχεται να συνδέονται με τον θάνατό της.

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