Θάνατος Χέιντεν Πανετιέρ: Δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού - Τι έδειξε η νεκροψία

Μία ημέρα μετά τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ έδωσε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο ιατροδικαστής Μάικ Έλις γνωστοποίησε ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμού που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού.

«Η νεκροψία ολοκληρώθηκε σήμερα. Κατά την εξέταση δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμού που να έχουν συμβάλει στον θάνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, η αιτία και ο τρόπος θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα πρόσθετων εξετάσεων και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

«Η αιτία και ο τρόπος θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης πρόσθετων εξετάσεων. Η έρευνα παραμένει ενεργή και σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες που μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα», πρόσθεσε ο ιατροδικαστής.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης νέα στοιχεία για όσα αντίκρισαν οι διασώστες όταν ανταποκρίθηκαν στην κλήση στο 911, περίπου στις 13:51 της 16ης Αυγούστου.

«Οι πρώτες μονάδες ανταπόκρισης και οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν μια γυναίκα σε καρδιακή ανακοπή. Το προσωπικό ξεκίνησε εξειδικευμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής υποστήριξης, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν και ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 14:32», αναφέρεται.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην κατοικία όπου διέμενε προσωρινά.

Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει επίσημη αιτία θανάτου, με τα οριστικά συμπεράσματα να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων.

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