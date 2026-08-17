Χέιντεν Πανετιέρ: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τους εθισμούς της 3 μήνες πριν από τον θάνατό της

Τρεις μήνες πριν από τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, η Γκέιλ Κινγκ είχε συναντήσει την ηθοποιό λέγοντας πως ήταν εμφανές ότι εξακολουθούσε να δίνει τις δικές της μάχες.

Η Πανετιέρ πέθανε την Κυριακή 16 Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια αστείρευτη δύναμη της φύσης, που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώρισαν — αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη», ανέφερε.

Την Κυριακή, φίλος της ηθοποιού, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, κάλεσε το 911 αναφέροντας ότι μια γυναίκα δεν ανταποκρινόταν.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με ηχητικό υλικό από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι διασώστες ακούγονται να αναφέρονται σε πιθανή «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή» την ώρα του περιστατικού.

Η Hayden Panettiere / AP

Μιλώντας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στην εκπομπή CBS Mornings, η Γκέιλ Κινγκ αναφέρθηκε στη «σπαρακτική είδηση» του θανάτου της 36χρονης ηθοποιού, παραδεχόμενη ότι ένιωσε «πάρα, πάρα πολύ θλιμμένη».

«Ήταν δύσκολο εκείνη την ημέρα που βρέθηκε εδώ», είπε η Γκέιλ Κινγκ, αναφερόμενη στη συνέντευξη που είχε πάρει από τη Χέιντεν Πανετιέρ τον περασμένο Μάιο, λίγο πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning».

Το βιβλίο έδινε στο κοινό μια σπάνια και εξαιρετικά προσωπική ματιά στη ζωή και την καριέρα της ηθοποιού, αλλά και στην πολυετή μάχη της με τον αλκοολισμό και τον εθισμό.

«Όταν ήταν εδώ στο στούντιο εκείνη την ημέρα και μιλούσαμε εκτός κάμερας, μου έλεγε ότι ένιωθε πως βρισκόταν σε μια καλή φάση της ζωής της», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Σύμφωνα με την Κινγκ, η Πανετιέρ είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση και για την κόρη της, λέγοντας ότι «σήμαινε τα πάντα για εκείνη» και πως η απόφαση να παραχωρήσει την επιμέλεια στον πατέρα της ήταν μία από τις δυσκολότερες που είχε πάρει ποτέ, παρότι πίστευε ότι ήταν το καλύτερο για το παιδί.

Η ηθοποιός ήταν μητέρα της 11χρονης Κάγια, την οποία είχε αποκτήσει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

«Όμως ήταν ξεκάθαρο ότι εξακολουθούσε να παλεύει», πρόσθεσε η Γκέιλ Κινγκ. «Το να ξυπνήσω και να ακούσω αυτή την είδηση ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ήταν τόσο καλή. Την Παρασκευή θα γινόταν 37 ετών».

Η Hayden Panettiere / AP

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της τον περασμένο Μάιο, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε πει στην Γκέιλ Κινγκ ότι παρουσίαζε την «πιο ευάλωτη και αφιλτράριστη εκδοχή» του εαυτού της που είχε δείξει ποτέ, παραδεχόμενη παράλληλα ότι εξακολουθούσε να νιώθει συναισθηματικά φορτισμένη από όσα είχε βιώσει.

«Εξακολουθώ να νιώθω καταβεβλημένη από όλο αυτό. Δεν γίνεται πιο εύκολο», είχε εξομολογηθεί.

Τότε, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της μέσω της ψυχοθεραπείας και να συνεχίσει να «δουλεύει» με τον εαυτό της. Όπως είχε εξηγήσει, ήθελε μέσα από την προσωπική της ιστορία να περάσει ένα μήνυμα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες μάχες.

«Θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να φοβάται… ότι μπορεί να είναι ατελής», είχε αναφέρει.

Όταν η Γκέιλ Κινγκ τη ρώτησε πώς αισθανόταν εκείνη την περίοδο, η Πανετιέρ απάντησε: «Εξακολουθώ να δουλεύω συνεχώς με τον εαυτό μου. Είμαι καλύτερα και πιο υγιής απ’ ό,τι ήμουν εδώ και πολύ καιρό».

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