Χέιντεν Πανετιέρ: Ο λόγος που παραχώρησε την επιμέλεια της κόρης της - Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Snapshot Η Χέιντεν Πανετιέρ παραχώρησε την επιμέλεια της κόρης της, Κάγια, στον πατέρα της το 2018 λόγω των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετώπισε μετά τη γέννα, όπως επιλόχεια κατάθλιψη και εξάρτηση από ουσίες.

Η απόφαση ήταν εξαιρετικά επώδυνη για την Πανετιέρ, η οποία αρχικά ήταν αντίθετη, αλλά κατάλαβε πως η ζωή της κόρης της με τον πατέρα της στην Ουκρανία ήταν καλύτερη.

Η ηθοποιός τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί μέσω διαδικτυακής επαφής και εξέφρασε τον πόνο της για την απόσταση από την κόρη της.

Μετά τη δύσκολη γέννα και την επιλόχεια κατάθλιψη, η Πανετιέρ αναγνώρισε ότι η κατάθλιψη ήταν η ρίζα των προβλημάτων της και θα ήθελε να είχε ζητήσει βοήθεια νωρίτερα.

Παρά τον αποχωρισμό, η σχέση μητέρας-κόρης παρέμεινε ισχυρή, και η Πανετιέρ εξέφραζε την ελπίδα ότι η κόρη της θα κατανοούσε την απόφασή της στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, για μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής της: την παραχώρηση της επιμέλειας της μοναχοκόρης της, Κάγια, στον πατέρα της και πρώην σύντροφό της, τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Η 36χρονη ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», είχε αποκτήσει την κόρη της το 2014. Η ίδια αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες μετά τη γέννα, μεταξύ άλλων επιλόχεια κατάθλιψη και εθισμό σε αλκοόλ και οπιοειδή, γεγονός που την οδήγησε σε θεραπεία.

Η απόφαση να παραχωρήσει την επιμέλεια της Κάγια στον πατέρα της το 2018, όταν το κορίτσι ήταν τεσσάρων ετών, ήταν για την Πανετιέρ εξαιρετικά επώδυνη.

«Ήταν απίστευτα δύσκολο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «On Purpose» του Τζέι Σέτι, η ηθοποιός εξήγησε ότι αρχικά ήταν αντίθετη στην ιδέα που είχε προτείνει ο πρώην σύντροφός της.

«Ήταν απίστευτα δύσκολο. Το γεγονός ότι το παιδί μου δεν θα ήταν μαζί μου όλη μέρα, κάθε μέρα... δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, σταδιακά συνειδητοποίησε ότι τα συνεχή ταξίδια της μικρής μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, όπου ζούσε με τον πατέρα της, ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για εκείνη. Η Πανετιέρ είπε πως βλέποντας την «όμορφη ζωή» που είχε δημιουργήσει η Κάγια εκεί, κατάλαβε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν προς το συμφέρον της κόρης της.

«Κανείς δεν πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί μέσω FaceTime»

Στα απομνημονεύματά της με τίτλο This Is Me: A Reckoning, η Πανετιέρ είχε περιγράψει με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο το πώς βίωσε την απόσταση από την κόρη της.

«Το να μην είμαι κάτω από την ίδια στέγη μαζί της κάθε μέρα ήταν η πιο οδυνηρή εμπειρία της ζωής μου», είχε γράψει.

Εχε παραδεχθεί ότι ένιωθε πως δεν έγινε η μητέρα που πίστευε ότι θα γινόταν και που ήθελε να είναι.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να μεγαλώνει ένα παιδί μέσω FaceTime», είχε γράψει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως, παρά τον πόνο και την απουσία, αισθανόταν ευλογημένη που ήταν μητέρα της Κάγια.

«Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, με όλα τα καλύτερα κομμάτια του πατέρα της και εμένα», είχε αναφέρει.

Η ηθοποιός είχε επίσης εξηγήσει ότι δεν ήθελε η κόρη της να μεγαλώσει μέσα στη δημοσιότητα και στο χάος που η ίδια είχε βιώσει.

«Δεν επέλεξε να γεννηθεί μέσα στα φώτα της δημοσιότητας ή στο χάος μου. Δεν επέλεξε τους γονείς της. Θέλω να έχει όλες τις επιλογές που δεν είχα εγώ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να ζήσει μια ιδιωτική ζωή», είχε γράψει.

«Καμία μητέρα δεν θα μπορούσε να ξεχάσει εκείνη τη μέρα»

Η Πανετιέρ είχε περιγράψει και τη στιγμή που υπέγραψε την παραχώρηση της επιμέλειας ως μία από τις πιο δύσκολες της ζωής της.

«Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο εκείνης της ημέρας. Καμία μητέρα δεν θα μπορούσε να ξεχάσει ούτε μία στιγμή από την ημέρα που παρέδωσε το παιδί της», είχε γράψει στα απομνημονεύματά της.

Παρά τον αποχωρισμό, επέμενε ότι ο δεσμός της με την Κάγια παρέμεινε ισχυρός.

«Μου λείπει τόσο πολύ που πονάει η καρδιά μου», είχε εξομολογηθεί, τονίζοντας παράλληλα ότι μιλούσε μαζί της συχνά και ένιωθε πολύ κοντά της.

Η δύσκολη γέννα και η επιλόχεια κατάθλιψη

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, η Πανετιέρ είχε αναφερθεί και στις επιπλοκές που αντιμετώπισε κατά τη γέννηση της κόρης της το 2014.

Όπως είχε αποκαλύψει, υπέστη σοβαρή αιμορραγία και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επτά μεταγγίσεις αίματος, καθώς και σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση αγγείων που είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν προβλήματα.

«Έκλεισα τα μάτια μου και προσευχήθηκα μόνο να είναι καλά η κόρη μου. Ήμουν πραγματικά έτοιμη να φύγω αν ήταν η ώρα μου. Το μόνο που είχε σημασία ήταν να είναι η Κάγια ασφαλής και υγιής», είχε πει.

Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, περιέγραψε ότι όταν κοιτούσε την κόρη της ένιωθε ένα πρωτοφανές συναισθηματικό κενό. Στη συνέχεια εμφάνισε επιλόχεια κατάθλιψη και στράφηκε στο αλκοόλ.

«Στράφηκα στο κρασί, το οποίο τελικά οδήγησε σε εξάρτηση από το αλκοόλ. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο κατάφερνα να περνάω κάθε μέρα», είχε εξομολογηθεί.

Η ίδια είχε αναγνωρίσει αργότερα ότι η κατάθλιψη ήταν η «ρίζα» του προβλήματος και πως θα ήθελε να είχε καταλάβει νωρίτερα τι της συνέβαινε, ώστε να είχε ζητήσει βοήθεια.

«Είναι σαν μια μικρή εκδοχή του εαυτού μου»

Παρά τα χρόνια που πέρασαν, η σχέση της με την κόρη της παρέμενε, όπως έλεγε, ιδιαίτερα στενή.

«Αγαπώ την κόρη μου και είμαι τόσο περήφανη για τη νεαρή γυναίκα που γίνεται. Μιλάω μαζί της συνέχεια και νιώθω τόσο συνδεδεμένη μαζί της. Είναι σαν μια μικρή εκδοχή του εαυτού μου», είχε δηλώσει.

Η Πανετιέρ είχε επίσης πει πως προσπαθούσε να βάζει πάντα την Κάγια πάνω από τον εαυτό της και εξέφραζε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η κόρη της θα καταλάβαινε την απόφαση που πήρε και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

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