Περιμένετε 2 ώρες πριν πιείτε καφέ, αν πάρετε αυτό το πολύ δημοφιλές συμπλήρωμα

Συμπλήρωμα σιδήρου και καφές: Πόσο πρέπει να περιμένετε;

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Περιμένετε 2 ώρες πριν πιείτε καφέ, αν πάρετε αυτό το πολύ δημοφιλές συμπλήρωμα
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Εάν το συμπλήρωμα σιδήρου περιέχει θειικό σίδηρο (ferrous sulfate), πάρτε το με νερό και αφήστε ένα διάστημα 2 ωρών πριν πιείτε τον πρωινό καφέ σας. Ο καφές μπορεί να μειώσει την ποσότητα σιδήρου που απορροφά ο οργανισμός, επομένως η λήψη του δισκίου μαζί με το συνηθισμένο ρόφημά σας ενδέχεται να καταστήσει τη θεραπεία λιγότερο αποτελεσματική.

Μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τον καφέ κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η πρακτική αλλαγή που απαιτείται είναι να διαχωρίσετε την λήψη του καφέ από την λήψη του φαρμάκου.

Πώς να προγραμματίσετε την λήψη θειικού σιδήρου σε σχέση με το πρωινό

Ο θειικός σίδηρος απορροφάται καλύτερα με άδειο στομάχι. Πάρτε τον 30 λεπτά πριν από το πρωϊνό γεύμα ή 2 ώρες μετά από αυτό, εκτός εάν ο γιατρός που σας συνταγογράφησε το φάρμακο ή το φύλλο οδηγιών χρήσης δίνουν διαφορετικές οδηγίες.

Για τον καφέ απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το διάστημα των 30 λεπτών πριν από το φαγητό: αφήστε να περάσουν 2 ώρες μετά την λήψη του θειικού σιδήρου προτού τον καταναλώσετε. Η ίδια συμβουλή ισχύει και για το τσάι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά.

Για παράδειγμα, εάν πάρετε το δισκίο με νερό στις 7 π.μ., πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 9 π.μ. για τον πρώτο καφέ της ημέρας. Εάν φάτε πρωινό νωρίτερα, θυμηθείτε ότι το γάλα, το γιαούρτι και τα αυγά απαιτούν επίσης αυτό το διάστημα των 2 ωρών.

Εάν αυτό δεν ταιριάζει στο πρόγραμμά σας, ζητήστε από έναν φαρμακοποιό να σας βοηθήσει να επιλέξετε άλλη ώρα λήψης, προσαρμοσμένη στα γεύματα και τα υπόλοιπα φάρμακά σας.

καφες

Ελέγξτε ποιο σκεύασμα σιδήρου έχετε

Αναζητήστε τη δραστική ουσία στη συσκευασία. Ο θειικός σίδηρος είναι ένας τύπος σιδήρου για λήψη από το στόμα. Άλλα σκευάσματα περιλαμβάνουν τον φουμαρικό σίδηρο (ferrous fumarate) και τον γλυκονικό σίδηρο (ferrous gluconate). Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κάθε προϊόν, αντί να υποθέτετε ότι όλα τα δισκία σιδήρου έχουν τις ίδιες οδηγίες χρήσης.

Διαφορετικά προϊόντα περιέχουν επίσης διαφορετικές ποσότητες στοιχειακού σιδήρου: της ποσότητας σιδήρου που παρέχεται από το φάρμακο. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε σωστά τα προϊόντα, εάν σκέφτεστε να αλλάξετε σκεύασμα.

Τι να κάνετε αν το δισκίο σας προκαλεί στομαχικές διαταραχές

Τα συμπληρώματα σιδήρου μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, κράμπες στο στομάχι, δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Εάν η λήψη με άδειο στομάχι σάς προκαλεί δυσφορία, η λήψη του φαρμάκου μαζί με μια μικρή ποσότητα τροφής μπορεί να βοηθήσει.

Υπάρχει ένας συμβιβασμός: η τροφή μπορεί να μειώσει την απορρόφηση, αλλά η θεραπεία πρέπει επίσης να είναι αρκετά ανεκτή, ώστε να μπορείτε να τη συνεχίσετε. Συμβουλευτείτε έναν φαρμακοποιό σχετικά με το ποιες τροφές και ποιοι χρόνοι λήψης ενδείκνυνται για το σκεύασμά σας, φροντίζοντας να διαχωρίζετε την λήψη του από την κατανάλωση καφέ και προϊόντων που περιέχουν ασβέστιο.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, περιγράψτε τι συμβαίνει, πότε ξεκινά και αν αυτό σας οδηγεί στο να παραλείπετε δόσεις. Έχετε μαζί σας τη συσκευασία ή μια φωτογραφία της ετικέτας, καθώς και μια λίστα με τα υπόλοιπα φάρμακα και συμπληρώματα που λαμβάνετε. Μερικές χρήσιμες ερωτήσεις είναι:

  • Θα μπορούσε να βοηθήσει μια διαφορετική δόση ή μορφή σκευάσματος;
  • Θα ήταν κατάλληλο ένα πρόγραμμα λήψης ανά δύο ημέρες (μέρα παρά μέρα);
  • Χρειάζεται να λαμβάνω κάποια από τα άλλα φάρμακά μου σε διαφορετική χρονική στιγμή από το σκεύασμα σιδήρου;

Η λήψη ανά δύο ημέρες μπορεί να είναι πιο ανεκτή για ορισμένα άτομα. Συζητήστε τυχόν αλλαγές με τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας προτού τροποποιήσετε το καθορισμένο πρόγραμμα λήψης. Τα αντιόξινα, τα συμπληρώματα ασβεστίου και ορισμένα φάρμακα μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσουν με τον σίδηρο. Το κατάλληλο χρονικό διάστημα διαχωρισμού εξαρτάται από το προϊόν.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι να κάνω αν πάρω το συμπλήρωμα και μετά ξεχαστώ και πιώ καφέ;

Μην πάρετε επιπλέον δισκίο «για να αναπληρώσετε τη δόση». Συνεχίστε με το καθορισμένο πρόγραμμα λήψης και φροντίστε να διαχωρίζετε χρονικά τις επόμενες δόσεις από την κατανάλωση καφέ. Η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας σιδήρου από τη συνιστώμενη μπορεί να είναι επιβλαβής.

Είναι φυσιολογική παρενέργεια τα σκουρόχρωμα κόπρανα;

Ο σίδηρος συχνά προκαλεί σκούρο χρώμα στα κόπρανα. Ωστόσο, τα μαύρα κόπρανα που μοιάζουν με πίσσα, η παρουσία αίματος ή ο έντονος πόνος στην κοιλιά απαιτούν άμεση ιατρική συμβουλή.

Συμπέρασμα

Στην περίπτωση του θειικού σιδήρου, προγραμματίστε την κατανάλωση καφέ τουλάχιστον 2 ώρες μετά την λήψη του δισκίου. Εάν η δυσφορία στο στομάχι δυσκολεύει τη θεραπεία, συζητήστε με τον φαρμακοποιό σας άλλες επιλογές σχετικά με την λήψη τροφής, τη δόση και την μορφή του σκευάσματος, ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό θεραπευτικό σχήμα.

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Περιμένετε 2 ώρες πριν πιείτε καφέ, αν πάρετε αυτό το πολύ δημοφιλές συμπλήρωμα

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