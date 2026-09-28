Νεπάλ: Η στιγμή που σπίτι καταρρέει και παρασύρεται από ορμητικά νερά – Τρομακτικό βίντεο

Τουλάχιστον 14 νεκροί από κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Νεπάλ: Η στιγμή που σπίτι καταρρέει και παρασύρεται από ορμητικά νερά – Τρομακτικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Οι έντονες βροχοπτώσεις στο Νεπάλ προκάλεσαν τον θάνατο 14 ανθρώπων και πολλούς αγνοούμενους, ενώ ορμητικά νερά κατέστρεψαν ένα σπίτι.
  • Χιονοστιβάδα στο καταφύγιο του Χίμλουγκ Χιμάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ατόμων και άφησε περισσότερους από 10 αγνοούμενους.
  • Η χιονοστιβάδα συνέβη ενώ σέρπα και προσωπικό προετοίμαζαν το καταφύγιο για ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
  • Ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διατήρηση της Φύσης ανέστειλε προσωρινά τις άδειες εισόδου σε δημοφιλείς πεζοπορικές περιοχές λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
  • Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την απομακρυσμένη θέση του καταφυγίου.
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Οι έντονες βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου προκάλεσαν το θάνατο 14 ανθρώπων και άφησαν αρκετούς αγνοούμενους στο Νεπάλ, ενώ μια χιονοστιβάδα στο καταφύγιο του Χίμλουγκ Χιμάλ άφησε περισσότερους από 10 αγνοούμενους.

Ήταν τέτοια η ένταση των φαινομένων, που όπως φαίνεται και από το συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, τα ορμητικά νερά ποταμού παρασέρνουν ένα σπίτι.

Τι συνέβη με τη χιονοστιβάδα

Στο μεταξύ, χιονοστιβάδα στο καταφύγιο του Χίμλουγκ Χιμάλ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 4 ατόμων, ενώ τουλάχιστον 10 αγνοούνται.

Οι σέρπα και το προσωπικό της κουζίνας ετοίμαζαν τα σχοινιά και έστηναν τις σκηνές στο καταφύγιο βάσης του Χίμλουγκ Χιμάλ, στο κεντρικό Νεπάλ, για μια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επρόκειτο να φτάσει την 1η Οκτωβρίου, όταν μια χιονοστιβάδα και πέτρες κατέκλυσαν την πλαγιά του βουνού.

Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός τεράστιου παγετώνα και μια κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι και να αγνοούνται περισσότεροι από 5.000, όπως μεταδίδει το CNN.

Η χιονοστιβάδα της Κυριακής συνέπεσε με προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα που ισχύουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας των Ιμαλαΐων.

Τέσσερις σοροί είχαν ανασυρθεί, όπως ανέφερε η Εθνική Ένωση Οδηγών Βουνού του Νεπάλ στη σελίδα της στο Facebook τη Δευτέρα, τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονταν.

Ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διατήρηση της Φύσης ανέστειλε πρόσφατα τις άδειες εισόδου στις προστατευόμενες περιοχές του Ανναπούρνα και του Μανάσλου, όπου βρίσκονται μερικές από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές πεζοπορίας του Νεπάλ, από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

«Είμαστε πολύ συγκλονισμένοι», δήλωσε την Κυριακή στο CNN. «Μάθαμε σήμερα το πρωί ότι έξι ή επτά μέλη του πληρώματός μας αγνοούνται, αλλά δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα τον ακριβή αριθμό.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια χιονοστιβάδα ακριβώς σε αυτή την περιοχή. «Το έδαφος είναι πολύ επίπεδο στο καταφύγιο, οπότε είμαστε αρκετά έκπληκτοι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, το βουνό είναι απρόβλεπτο.»

Ο Μπαντάρι ανέφερε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τον οργανισμό τουρισμού του Νεπάλ για να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο βουνό και προσπαθεί να στείλει ένα ελικόπτερο διάσωσης στο καταφύγιο βάσης.

Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις παραμένουν έντονες στην περιοχή και οι επικοινωνίες είναι περιορισμένες, λόγω της απομακρυσμένης θέσης. Η ομάδα – Σέρπα, προσωπικό κουζίνας και γενικό πλήρωμα – είχε φτάσει με ασφάλεια στο καταφύγιο βάσης στις 18 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας τρόφιμα και εξοπλισμό αναρρίχησης, ανέφερε ο Μπαντάρι.

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