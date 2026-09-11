Άγρια απόδραση: Λεοπάρδαλη σπάει το κλουβί της και ορμάει στον φροντιστή της

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση θεωρούνταν ελεγχόμενη, καθώς της είχε χορηγηθεί ηρεμιστικό, κατάφερε να δραπετεύσει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Άγρια απόδραση: Λεοπάρδαλη σπάει το κλουβί της και ορμάει στον φροντιστή της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια αιχμάλωτη λεοπάρδαλη στο Νεπάλ επιτέθηκε σε φροντιστή της ενώ τη μετέφεραν σε άλλο κλουβί, παρά τη χορήγηση ηρεμιστικού.
  • Η λεοπάρδαλη έσπασε την πόρτα του κλουβιού και προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.
  • Το προσωπικό χρησιμοποίησε φράγματα και κλουβιά για να επαναπιάσει το ζώο, ενώ ένας 57χρονος δασοφύλακας τραυματίστηκε από την επίθεση.
  • Στο Νεπάλ, οι αρχές συχνά αντιμετωπίζουν περιστατικά άγριων ζώων σε ανθρώπινους οικισμούς και συνεργάζονται με το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Φύσης για τη διάσωση και απελευθέρωση τους.
  • Τα υγιή ζώα απελευθερώνονται σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ τα τραυματισμένα μεταφέρονται σε κέντρα διάσωσης για θεραπεία.
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Μία άγρια επίθεση αιχμάλωτης λεοπάρδαλης στο Νεπάλ έχει καταγράψει ένα βίντεο και δείχνει τη στιγμή που το ζώο επιτίθεται στον άνθρωπο που θα τη μετέφερε σε άλλο κλουβί.

Η λεοπάρδαλη που διασώθηκε από την περιοχή Ντουνγκ Κχόλα στις 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε με κλουβί που ήταν τοποθετημένο πάνω σε κάτι που μοιάζει με μικρό φορτηγό, στο Δασικό Γραφείο της Περιφέρειας Λαμτζούνγκ στο Μπεσισαχάρ. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση θεωρούνταν ελεγχόμενη, καθώς της είχε χορηγηθεί ηρεμιστικό, κατάφερε να δραπετεύσει.

Δύο άνδρες φαίνονται να σηκώνουν το κλουβί από το όχημα, να το τοποθετούν στον έδαφος και στη συνέχεια να το βάζουν μέσα σε ένα μεγαλύτερο κλουβί.

Ένας από τους άνδρες δέχεται απροσδόκητη επίθεση από τη λεοπάρδαλη, η οποία σπάει την πόρτα του κλουβιού. Οι παρευρισκόμενοι και άλλοι υπάλληλοι ουρλιάζουν από τρόμο καθώς το ζώο πηδά και προσπαθεί να αρπάξει τον άνδρα.

Ο άνδρας προσπαθεί να απομακρύνει τη λεοπάρδαλη από πάνω του, ενώ ένα άλλο άτομο τη χτυπά με μια ράβδο. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τη λεοπάρδαλη να περιφέρεται έξω από το κτίριο, προσπαθώντας να αναρριχηθεί σε έναν πυλώνα, πιθανώς σε μια προσπάθεια να διαφύγει.

Το προσωπικό χρησιμοποίησε φράγματα και κλουβιά για να ξαναπιάσει τη λεοπάρδαλη. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν η λεοπάρδαλη δραπέτευσε ή πιάστηκε. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 57χρονος δασοφύλακας.

Στο Νεπάλ, τα άγρια ζώα συχνά περιπλανιούνται σε ανθρώπινους οικισμούς, και οι αρχές καθώς και οι τοπικοί δασοφύλακες ανταποκρίνονται τακτικά σε τέτοια περιστατικά.

Τα ζώα επίσης συχνά παγιδεύονται ή τραυματίζονται και μία τεχνική ομάδα από το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Φύσης (NTNC) φτάνει στον τόπο και ναρκώνει το ζώο. Εξετάζονται για τυχόν τραυματισμούς, και οι υγιείς λεοπαρδάλεις μεταφέρονται και απελευθερώνονται σε προστατευόμενα εθνικά πάρκα ή σε πυκνά δασικά καταφύγια. Τα τραυματισμένα ζώα μεταφέρονται σε κέντρα διάσωσης άγριων ζώων για θεραπεία.

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