Διακοπές νερού τη Δευτέρα (5/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Ζαλοκώστα και Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας
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