Snapshot Στην Κίνα, γιατροί που συμμετείχαν στην αναγκαστική αφαίρεση οργάνων από ζωντανούς φυλακισμένους δεν τιμωρήθηκαν αλλά προωθήθηκαν σε υψηλές θέσεις.

Η επίσημη απαγόρευση της αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους το 2015 δεν σταμάτησε τη συμμετοχή αυτών των γιατρών σε κέντρα μεταμοσχεύσεων και διεθνείς έρευνες.

Η αναγκαστική αφαίρεση οργάνων εστίαζε σε υγιείς κρατούμενους θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίοι υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις πριν εξαφανιστούν μυστηριωδώς.

Η Κίνα κατηγορείται για εμπορία οργάνων με αξία που φτάνει σε δεκάδες χιλιάδες λίρες, ενώ τα θύματα συχνά δεν είχαν κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκροί πριν από την αφαίρεση των οργάνων τους.

Οι αποκαλύψεις αμφισβητούν την κυβέρνηση και δείχνουν ότι η πρακτική της αναγκαστικής αφαίρεσης οργάνων συνεχίζεται παρά τις επίσημες δηλώσεις μεταρρύθμισης. Snapshot powered by AI

Στην Κίνα η μακάβρια τακτική να αφαιρούνται τα όργανα από φυλακισμένους, επίσημα απαγορεύθηκε το 2015, σε μία απόφαση που αποδόθηκε ώστε να ενισχυθεί το εθνικό σύστημα δωρεάς οργάνων.

Ωστόσο, μια νέα έκθεση αναφέρει ότι πάνω από 100 γιατροί και χειρουργοί που είχαν εμπλακεί στο παρελθόν στην αναγκαστική αφαίρεση οργάνων από κρατούμενους – ακόμη και ενώ αυτοί ήταν ακόμα ζωντανοί – εξακολουθούν να εργάζονται σε ολόκληρη την Κίνα σήμερα.

Αντί να υποβληθούν σε έλεγχο ή να υποστούν οποιεσδήποτε γνωστές επαγγελματικές συνέπειες, φαίνεται ότι έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες ανεβαίνοντας στην ιεραρχία των ιδρυμάτων, ώστε να καταστούν ανώτεροι ηγέτες στη θωρακοχειρουργική.

Ο Κινέζος αξιωματούχος ασφαλείας Ζου Τζιαμπίν είχε το παρατσούκλι «Ο Χασάπης» λόγω της ψυχρής ακρίβειας με την οποία σφαγίαζε φυλακισμένους θρησκευτικών μειονοτήτων, αφαιρώντας τα όργανά τους.

«Αφού τους σφάξεις και ανοίξεις την κοιλιά, απλώς αφαιρείς τα όργανα και τα πουλάς... Δεν είναι τίποτα – ακριβώς όπως το σφάξιμο των χοίρων», είπε κάποτε με απόλυτη φυσικότητα, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αποκόπτονταν τα μέρη του σώματος των κρατουμένων.

«Πρώτα πηγαίνεις να τους ξυρίσεις τα μαλλιά και μετά ανοίγεις την κοιλιά. Εγώ αφαιρούσα ό,τι χρειαζόμουν. Αφού έβγαζα τα όργανα, τα πουλούσα», καυχιόταν ο αξιωματούχος στο τηλέφωνο.

Ο Ζου ήταν μέρος μιας «αλυσίδας παραγωγής» αφαίρεσης οργάνων, στο πλαίσιο της οποίας δεκάδες χιλιάδες κρατούμενοι δολοφονήθηκαν βίαια για τα εσωτερικά τους όργανα, τροφοδοτώντας ένα εμπόριο που αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως από το 2000.

Πριν απαγορεύσει την πρακτική αυτή, η Κίνα βασιζόταν επί χρόνια στους κρατούμενους για την προμήθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των οργάνων για τον πληθυσμό της.

Μαρτυρικές καταθέσεις έδειξαν ότι οι διαδικασίες αφαίρεσης οργάνων εστίαζαν σε υγιείς κρατούμενους ηλικίας 28 ή 29 ετών και ότι, μετά από εκτενείς ιατρικούς ελέγχους και εξετάσεις αίματος, τα άτομα υποβάλλονταν σε «διασταύρωση συμβατότητας για αφαίρεση οργάνων».

Μια εβδομάδα αργότερα, οι επιλεγμένοι κρατούμενοι «εξαφανίζονταν στη μέση της νύχτας», σύμφωνα με τον Ethan Gutmann του Ιδρύματος Μνήμης των Θυμάτων του Κομμουνισμού.

Το 2022, το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό μεταμοσχεύσεων στον κόσμο αποκάλυψε μια ανησυχητική αλήθεια που κρύβεται πίσω από τη βιομηχανία μεταμοσχεύσεων της Κίνας. Μετά από εξέταση κινεζικών κλινικών μελετών που χρονολογούνται από το 1980 έως το 2015, το American Journal of Transplantation (AJT) αποκάλυψε περιγραφές αφαίρεσης καρδιάς ή πνευμόνων που υποδείκνυαν ότι οι δότες δεν είχαν κηρυχθεί σωστά εγκεφαλικά νεκροί πριν από την αφαίρεση των ζωτικών οργάνων τους από τους γιατρούς – παραβιάζοντας έτσι τον «Κανόνα του Νεκρού Δότη».

Σήμερα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται ότι η αναγκαστική αφαίρεση οργάνων από ζωντανούς ασθενείς συνεχίζεται, παρά τις αντίθετες δηλώσεις της Κίνας.

Μια έκθεση του Νοεμβρίου από τη Διεθνή Συμμαχία για τον Τερματισμό της Κατάχρησης των Μεταμοσχεύσεων στην Κίνα (ETAC) δείχνει ότι γιατροί, των οποίων οι ίδιες οι δημοσιευμένες εργασίες τεκμηριώνουν παραβιάσεις του «Κανόνα του Νεκρού Δωρητή», εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις εξουσίας, να εκπαιδεύουν νέους χειρουργούς, να συνυπογράφουν διεθνείς ερευνητικές εργασίες και να συμμετέχουν σε παγκόσμια συνέδρια.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι ιατροί που εντοπίστηκαν στην αρχική μελέτη του 2022 από τους Matthew P. Robertson και Jacob Lavee είναι πλέον ανώτεροι ιατροί, διευθυντές κέντρων μεταμοσχεύσεων και εξέχοντα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας μεταμοσχεύσεων.

Τα ευρήματα της νέας έκθεσης θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση και αποκαλύπτουν σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κρατικά επιτρεπόμενη αναγκαστική αφαίρεση οργάνων στην Κίνα, καθώς και τη δολοφονία κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης για την κάλυψη της έλλειψης οργάνων.

Το Πεκίνο έχει επίσης κατηγορηθεί για την πώληση οργάνων σε πλούσιους λήπτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το ισοδύναμο δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων, χιλιάδων λιρών. Ένας ασθενής που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού και μίλησε στο δικαστήριο κατέθεσε ότι πλήρωσε 350.000 RMB (38.500 λίρες) για το όργανο, στη συνέχεια 86.000 RMB (9.800 λίρες) για τη χειρουργική επέμβαση, καθώς και 50.000 RMB (5.700 λίρες) ως «μπόνους» στον γιατρό, που ανήλθαν συνολικά σε 486.000 RMB (53.500 λίρες). Οι νεφροί δεν συγκαταλέγονται καν στα πιο ακριβά όργανα.

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