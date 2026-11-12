Οι Ιρανοί πωλούν τα όργανά τους για να ζήσουν: Από συκώτια μέχρι όρχεις με φυλλάδια στον δρόμο

Snapshot Η οικονομική κρίση και οι κυρώσεις έχουν ωθήσει πολλούς Ιρανούς στην πώληση ανθρώπινων οργάνων για την επιβίωση, με τουλάχιστον 8 εκατομμύρια να ζουν σε απόλυτη φτώχεια.

Φυλλάδια στην Τεχεράνη διαφημίζουν πληρωμές για αίμα και όργανα όπως νεφρά, συκώτια και όρχεις, με προσφορές που φτάνουν έως και 50 δισεκατομμύρια ριάλ (€23.600).

Η οδός Farhang Hosseini στην Τεχεράνη έχει γίνει κόμβος για την πώληση οργάνων, λόγω της εγγύτητάς της σε ιατρικά κέντρα και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Μεσάζοντες αγοράζουν όργανα για αποστολή σε χώρες όπως τα ΗΑΕ, η Τουρκία και το Ιράκ, ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς οργάνων.

Στο Ιράν η πώληση οργάνων δεν είναι αυστηρά παράνομη, και η μόνη κυβερνητική παρέμβαση ήταν ο καθορισμός ελάχιστης τιμής για τα νεφρά. Snapshot powered by AI

Στην πώληση ανθρωπίνων οργάνων έχουν καταφύγει οι Ιρανοί για να καταφέρουν να ζήσουν, καθώς ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και οι κυρώσεις, έχει γονατίσει την οικονομία της χώρας, όπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω σε απόλυτη φτώχειας και τουλάχιστον έως και 50 εκατομμύρια Ιρανοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τροφή.

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Φωτογραφίες δείχνουν φυλλάδια να καλύπτουν ολόκληρους δρόμους στην Τεχεράνη, διαφημίζοντας πληρωμές για το αίμα και τα ανθρώπινα όργανα. Ορισμένες από τις αφίσες φαίνεται να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος, όπως A+, A-, O+ και O-, σύμφωνα με το Iran International.

Το μέσο ενημέρωσης επικαλείται το πρακτορείο ILNA, το οποίο αναφέρει ότι στους Ιρανούς που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση – όπως αυξανόμενα χρέη ή αύξηση του κόστους διαβίωσης – προσφέρονται χρήματα για τα όργανά τους, ώστε να «αποπληρώσουν τα χρέη τους και να διατηρήσουν τα σπίτια τους».

Στους Ιρανούς προσφέρονται μετρητά για τα νεφρά, τον ιστό του ήπατος και τον μυελό των οστών τους. Ένας εργαζόμενος προσφέρθηκε μάλιστα να πουλήσει τους όρχεις του, αφού βρέθηκε σε οικονομική δυσχέρεια.

Η οδός Farhang Hosseini, στην Τεχεράνη, που έχει γίνει γνωστή ως «Οδός των Νεφρών», λόγω της εγγύτητάς της σε ένα τοπικό ιατρικό κέντρο και σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηρίζει ασθενείς με νεφρικά προβλήματα, χρησιμοποιείται ως σημείο συνάντησης για άτομα που επιθυμούν να πουλήσουν τα όργανά τους, προκειμένου να βρουν αγοραστές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ILNA, οι Ιρανοί μπορούν να κερδίσουν από 30 έως 40 δισεκατομμύρια ριάλ (€14.100 έως €18.900) πουλώντας τα νεφρά τους. Ωστόσο, τα άτομα με σπανιότερους τύπους αίματος μπορούν να λάβουν έως και 50 δισεκατομμύρια ριάλ (23.600 ευρώ), σύμφωνα με έναν υπάλληλο του Νοσοκομείου Sadra, το οποίο βρίσκεται στην οδό Farhang Hosseini.

Ένας 30χρονος διανομέας με μοτοσικλέτα, δήλωσε ότι είχε απορρίψει μια προσφορά 15 δισεκατομμυρίων ριάλ (€7.000) για έναν μόνο νεφρό, αλλά ήλπιζε να κερδίσει 35 δισεκατομμύρια ριάλ (16.540 ευρώ) για να ξεπληρώσει τα χρέη του.

Ένας άλλος άνδρας, ένας 58χρονος αυτοαπασχολούμενος, δήλωσε ότι χρειαζόταν μεταξύ 7 και 8 δισεκατομμυρίων ριάλ (3.350 έως 3.670 ευρώ). Πρόσθεσε ότι ήταν πρόθυμος να πουλήσει ένα από τα όργανά του έως και 30% κάτω από την κανονική τιμή για να ξεπληρώσει τα χρέη του.

Ένας τρίτος άνδρας είχε βγάλει προς πώληση το νεφρό, ιστό ήπατος και έναν όρχι του. Αυτό συμβαίνει ενώ το Ιράν αντιμετωπίζει οικονομική αναταραχή. Οι οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και περίπου οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε απόλυτη φτώχεια. Ο Αλί Μπαμπάι Καρνάμι, πρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι έως και 50 εκατομμύρια Ιρανοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τροφή.

Οι εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό στο Ιράν κερδίζουν μόνο μεταξύ 200 εκατομμυρίων και 300 εκατομμυρίων ριάλ (95,4 έως 141 ευρώ) το μήνα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ένα νοικοκυριό χρειάζεται περίπου ένα δισεκατομμύριο ριάλ (472 ευρώ) για να καλύψει το βασικό κόστος διαβίωσης. Το 2023, αναφέρθηκε ότι Ιρανοί που βίωναν σε συνθήκες φτώχειας είχαν καταφύγει στην πώληση ανθρώπινων οργάνων σε αγοραστές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με αναφορές, άνθρωποι είχαν πουλήσει νεφρά, συκώτι, κερατοειδή, μυελό των οστών, σπέρμα και ωάρια για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους ή να πληρώσουν ιατρικά έξοδα, αποκομίζοντας από 6.500 έως 14.300 ευρώ ανά όργανο.

Μεσάζοντες εντός αυτής της βιομηχανίας εκατομμυρίων δολαρίων αγόραζαν τα όργανα για να τα στείλουν σε χώρες όπως τα ΗΑΕ, η Τουρκία και το Ιράκ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής μαύρης αγοράς, όπου συνήθως οι αγοραστές προμηθεύονται όργανα μέσω εξαναγκασμού ή εξαπάτησης.

Το 2019, το κόμμα της αντιπολίτευσης του Ιράν προχώρησε στο να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση είχε εγκρίνει την πρακτική της πώλησης οργάνων από άτομα που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας.

Το «Iran Human Rights Monitor» – μια ακτιβιστική ομάδα που συνεργάζεται με την αντιπολιτευτική οργάνωση «Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης» (NCRI) – ανέφερε πριν από την πανδημία ότι υπάλληλοι του Νοσοκομείου Χομεϊνί στο Καράτζ πωλούσαν τα νεφρά τους για να επιβιώσουν.

Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου, ο Γκάντιρ Μαχντάβι, δήλωσε τότε ότι όταν έφτασε στο κέντρο υγείας διαπίστωσε ότι «το προσωπικό δεν ήταν σε θέση να πληρώσει το ενοίκιο της κατοικίας του ή τα δίδακτρα των παιδιών του για μήνες, και λόγω της οικονομικής πίεσης που προκλήθηκε από τη μηνιαία μη πληρωμή, οι εργαζόμενοι πωλούν τα νεφρά τους».

Στο Ιράν δεν είναι αυστηρά παράνομο να ανταλλάσσει κανείς ένα όργανο, όπως ένα νεφρό έναντι χρημάτων.

Μια έκθεση του 2022 σημείωσε ότι η μόνη κυβερνητική παρέμβαση μέχρι στιγμής στην αγορά νεφρών του Ιράν ήταν ο καθορισμός μιας ελάχιστης τιμής για ολόκληρη τη χώρα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να δωρίσουν τα νεφρά τους στο Ιράν λόγω των παραδοσιακών προσδοκιών ότι είναι οι «συντηρητές της οικογένειας».

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