Σοβαρή καταγγελία στην Κύπρο για γραφείο τελετών: «Έστελνε νεκρούς χωρίς όργανα»

Snapshot Η ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών Βάνα Κεκκουρή καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα και παρατυπίες στη λειτουργία νοσοκομειακών νεκροτομείων και γραφείων κηδειών στην Κύπρο.

Υποστηρίζει ότι συγκεκριμένος ιδιώτης, που παρουσιάζεται με γιλέκο της Αστυνομίας, δρα χωρίς επαρκή αδειοδότηση και ακολουθεί αμφιλεγόμενες διαδικασίες στη διαχείριση και μεταφορά σορών.

Καταγγέλλεται ότι έχουν μεταφερθεί νεκροί χωρίς όργανα και ότι ζητούνται χρήματα από συγγενείς για τη μεταφορά των σορών.

Εγείρονται ερωτήματα για τη νομιμότητα της δραστηριότητας του συγκεκριμένου γραφείου και πιθανολογείται εμπλοκή υπηρεσιών και υπουργείου, χωρίς όμως να υπάρχει απόδειξη.

Τα προβλήματα που περιγράφει η κ. Κεκκουρή θεωρούνται καθημερινά φαινόμενα, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του τομέα. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία των νεκροτομείων, τις διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης σορών, αλλά και τη δραστηριότητα γραφείων κηδειών στην Κύπρο διατύπωσε η ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών, Βάνα Κεκκουρή, με αφορμή την υπόθεση της σορού Βρετανού που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Κεκκουρή έκανε λόγο για χάος, καθυστερήσεις και παρατυπίες, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που περιγράφει δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.

«Είναι καθημερινό φαινόμενο για εμάς, είναι τόσο μπάχαλο στα νοσοκομεία που δεν μπορούμε να δουλέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τη μεταφορά της σορού από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στο νοσοκομείο της Λευκωσίας ανέλαβε συνάδελφός της, ιδιοκτήτης ιδιωτικού γραφείου κηδειών, ο οποίος, όπως υποστήριξε, φορά γιλέκο της Αστυνομίας και παρουσιάζεται ως το γραφείο που εξυπηρετεί τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε διάφορους χώρους.

Η κ. Κεκκουρή προχώρησε, παράλληλα, σε καταγγελίες για τη νομιμότητα της δραστηριότητας του συγκεκριμένου γραφείου, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την αδειοδότησή του και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη μεταφορά και τη διαχείριση σορών.

«Δίνουν χαρτιά ότι έκαναν 30 ώρες μάθημα ταρίχευσης και να ζητώ να μου δείξουν την υπογραφή. Πού έγινε η ταρίχευση, ποιος τους έδωσε την άδεια;», διερωτήθηκε.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, διατύπωσε επίσης ισχυρισμούς για τη συνεργασία του συγκεκριμένου ιδιώτη με την Αστυνομία, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελία σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχαν μεταφερθεί νεκροί χωρίς όργανα. Παράλληλα, άφησε αιχμές για πιθανή εμπλοκή υπηρεσιών και του αρμόδιου υπουργείου, χωρίς οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να τεκμηριώνονται στο πλαίσιο των δηλώσεών της.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εξασφάλισε πολεοδομική άδεια υπό συνθήκες που, κατά την άποψή της, εγείρουν ερωτήματα, ενώ ισχυρίστηκε ότι ζητούνται χρήματα από συγγενείς για τη μεταφορά σορών.

Όταν ρωτήθηκε αν ανάλογα περιστατικά είναι συχνά, απάντησε καταφατικά, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες της για παρανομίες και δυσλειτουργίες στον συγκεκριμένο τομέα.