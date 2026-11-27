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Ένα ακόμη περιστατικό θανάτου κύκνου καταγράφηκε στη γέφυρα του Αιτωλικού, προκαλώντας θλίψη και επαναφέροντας με έντονο τρόπο το ζήτημα της επικινδυνότητας των εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων για τα πτηνά της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Λάμπρου Χαρέλου στο Facebook, ο δεύτερος κύκνος μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας εντοπίστηκε νεκρός στο ίδιο σημείο της γέφυρας, αφού φέρεται να χτυπήθηκε από τα καλώδια που βρίσκονται πάνω από αυτήν.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός ακόμη κύκνου στην ίδια περιοχή. Όπως επισημαίνει ο κ. Χαρέλος στην ανάρτησή του, τα δύο πτηνά αποτελούσαν ζευγάρι της λιμνοθάλασσας, το οποίο πλέον χάθηκε οριστικά.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για άμεση λήψη μέτρων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η απώλεια πτηνών εξαιτίας των συγκεκριμένων καλωδίων. Ως βασική λύση προτείνει την υπογειοποίησή τους, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, ζητά την τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών σημάνσεων.

Συγκεκριμένα, προτείνει τρεις εναλλακτικές παρεμβάσεις για την προστασία της ορνιθοπανίδας: