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Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Στις 23/11/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης ο Ζιώγας Ανδρέας, 64 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Ζιώγα Ανδρέα, σήμερα 27/11/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ζιώγας Ανδρέας έχει ύψος 1.65μ και βάρος 80 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Εξαφανίστηκε 64χρονος στη ΘεσσαλονίκηΟποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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