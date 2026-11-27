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Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ο πρώην συντηρητικός πρωθυπουργός της Γαλλίας που απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα ως το πρόσωπο της γαλλικής αντίθεσης στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, επιστρέφει στην πολιτική σκηνή. Αυτή τη φορά, επιδιώκει να εμποδίσει την άνοδο της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία στη Γαλλία.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο 73χρονος πολιτικός, επί χρόνια στενός συνεργάτης του εκλιπόντος προέδρου Ζακ Σιράκ, δήλωσε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο κατεβαίνει στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους είναι να εμποδίσει τη Μαρίν Λεπέν να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σε μια χώρα που δοκιμάζεται από βαθιές διαιρέσεις και κοινωνικές εντάσεις, ο ντε Βιλπέν προτάσσει τη συμφιλίωση ως μέσο για την εκλογική αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και την αποτροπή της διολίσθησης της Γαλλίας στο χάος.

«Πρόκειται για τεράστιο κίνδυνο για τη Δημοκρατία μας. Είναι τεράστιος κίνδυνος για τη δημοκρατία», δήλωσε σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο η ακροδεξιά στοχοποιεί ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, δικαιολογεί τη μεγάλη μάχη για την οποία προετοιμαζόμαστε. Πιστεύω ότι, εάν η Γαλλία πέσει στα χέρια της ακροδεξιάς, θα ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη».

Η δημοτικότητα του ντε Βιλπέν εκτοξεύθηκε μετά την ομιλία που εκφώνησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2003, με την οποία εξέφρασε την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη εισβολή στο Ιράκ από τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Μπους.

Ως υπουργός Εξωτερικών, η αντίθεσή του στον πόλεμο ενσάρκωσε τη γαλλική αντίληψη περί ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής.

Η Γαλλία υποστήριζε ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ ήταν παράνομη και είχε απειλήσει να ασκήσει βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα εξουσιοδοτούσε την εισβολή.

Η αποφασιστική στάση του ντε Βιλπέν δεν κατάφερε να αποτρέψει τον πόλεμο, ενώ προκάλεσε σοβαρή επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα, ωστόσο, οι ανησυχίες του επικεντρώνονται στις εξελίξεις στο εσωτερικό της Γαλλίας.

«Διακυβεύεται η ίδια η Γαλλική Δημοκρατία»

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών εμφανίζουν τη Μαρίν Λεπέν ως επικρατέστερη υποψήφια στην προεδρική αναμέτρηση, με πιθανότητα να προκριθεί στον δεύτερο γύρο της 2ας Μαΐου ως πρώτη σε ψήφους από τον αρχικό γύρο, μπροστά από τον ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Ο ντε Βιλπέν προειδοποίησε ότι μια προεδρία Λεπέν θα σηματοδοτούσε μια στροφή προς ένα ανελεύθερο πολιτικό μοντέλο και θα απειλούσε τις αξίες της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Όπως επισήμανε, τα σχέδιά της να δοθεί προτεραιότητα στους Γάλλους πολίτες έναντι των αλλοδαπών σε τομείς όπως οι κοινωνικές παροχές, η στέγαση και η απασχόληση θα απαιτούσαν συνταγματικές αλλαγές.

«Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αλλαγής καθεστώτος», δήλωσε. «Ακόμη και η ίδια η έννοια της Δημοκρατίας θα διακυβευόταν».

Με καταβολές από την παραδοσιακή γαλλική Δεξιά, ο ντε Βιλπέν δεν διαθέτει τη στήριξη κάποιου μεγάλου πολιτικού κόμματος.

Πιστεύει, ωστόσο, ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις και να φτάσει στον δεύτερο γύρο, συσπειρώνοντας ψηφοφόρους που ανησυχούν για τις ακραίες πολιτικές προτάσεις.

Εισέρχεται σε μια ήδη πολυπληθή προεδρική αναμέτρηση, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο διάσημος αθλητής του τζούντο Τεντί Ρινέρ και δύο πρώην πρωθυπουργοί που υπηρέτησαν υπό τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το πώς ο ντε Βιλπέν ή οποιοσδήποτε από τους αντιπάλους του θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο παραμένει ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς οι υποψήφιοι ανταγωνίζονται για τη συσπείρωση του πολιτικού Κέντρου.

Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο ντε Βιλπέν αναδεικνύει επίσης ζητήματα που απευθύνονται στο αριστερό ακροατήριο, θέτοντας τον πολιτισμό και την προστασία του περιβάλλοντος μεταξύ των εθνικών προτεραιοτήτων.

Η πολιτική πρότασή του για τη Γαλλία έχει ως βασικό άξονα τον συμβιβασμό, ενώ υποστηρίζει ότι οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερο λόγο στη λήψη αποφάσεων μέσω δημοψηφισμάτων.

Έκκληση για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς έναν ορισμένο βαθμό συναίνεσης των μειοψηφιών, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη σε μια δημοκρατία», δήλωσε ο ντε Βιλπέν, ζητώντας μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Υποστηρίζει ότι τα κληρονομικά προνόμια, η περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα και οι φορολογικές ανισότητες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί ψηφοφόροι έχουν πειστεί ότι το πολιτικό σύστημα δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντά τους.

«Είμαστε μια κοινωνία κληρονόμων, ανθρώπων που κληρονομούν τη θέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη διεθνή σκηνή, ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί μια Ευρώπη περισσότερο διεκδικητική.

Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθεί στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να αναλάβει περισσότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να εξηγήσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν είναι ο βασιλιάς του κόσμου», δήλωσε.

Το εμπόδιο των 500 υπογραφών για την προεδρική υποψηφιότητα

Παρά την αποφασιστικότητά του, παραμένει αβέβαιο εάν ο ντε Βιλπέν θα καταφέρει τελικά να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των προεδρικών εκλογών.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την υποστήριξη 500 αιρετών αξιωματούχων, προϋπόθεση την οποία δεν είχε καταφέρει να εκπληρώσει όταν επιχείρησε να διεκδικήσει την προεδρία το 2012.

«Είναι δύσκολο», παραδέχθηκε, αναφερόμενος στην προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων υπογραφών.

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