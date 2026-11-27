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Το ερώτημα «θα έχουν οι Έλληνες ασθενείς πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες του αύριο;» θέτουν στον πρωθυπουργό, 38 φαρμακευτικές εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης καινοτόμων φαρμάκων. Σε επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία κοινοποιούν στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και Επικρατείας, οι εκπρόσωποι των εταιρειών καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει με σαφήνεια, σε ποιο βαθμό θα επενδύσει επιπλέον κονδύλια στη φαρμακευτική καινοτομία σε βάθος τετραετίας, πόσο γρήγορα θα αξιολογούνται και θα αποζημιώνονται τα νέα φάρμακα και αν θα εφαρμόσει μια ουσιαστική ρήτρα συνυπευθυνότητας μεταξύ πολιτείας - φαρμακοβιομηχανίας.

Μεταξύ άλλων, οι φαρμακευτικές εταιρείες τονίζουν ότι η Ελλάδα έχει από τις πιο χαμηλές τιμές στα πρωτότυπα φάρμακα σε συνδυασμό με τις πιο υψηλές υποχρεωτικές επιστροφές (clawback & rebate) από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μαζί με τη Βουλγαρία, είναι οι μοναδικές χώρες στην Ευρώπη, όπου δεν υπάρχει «ταβάνι» στις υποχρεωτικές επιστροφές. Στις υπόλοιπες χώρες, είτε υπάρχει όριο είτε κάποια μορφή συνυπεθυνότητας, ενώ νοσοκομειακό clawback δεν υφίσταται στην πλειονότητ των ευρωπαϊκών χωρών, σημειώνουν οι φαρμακευτικές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο 1 στα 5 νέα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς μέσω της κανονικής διαδικασίας αποζημίωσης, ως συνέπεια της φαρμακευτικές πολιτικής που εφαρμόζεται, υποστηρίζουν οι εταιρείες στην επιστολή τους. Προειδοποιούν δε ότι ορισμένες καινοτόμες και καταξιωμένες θεραπείες ενδέχεται να οδηγηθούν σε απόσυρση από τη χώρα. Άλλη συνέπεια είναι ότι ήδη διεθνείς εταιρείες αποεπενδύουν από την Ελλάδα και μειώνουν προσωπικό.

Αναφορά γίνεται και στο υπάρχον πλαίσιο του επενδυτικού clawback, το οποίο δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για την προσέλκυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Στην επιστολή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, κατά τον χαιρετισμό του στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών & Έρευνας του ΣΑΦΕΕ, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. «Έχουν περάσει λιγότερο από 48 ώρες, από τη στιγμή που 38 φαρμακευτικές εταιρείες έστειλαν μια ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας στη χώρα μας» ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου.

Όσον αφορά στις κλινικές μελέτες, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον δικό του χαιρετισμό στην εκδήλωση, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται Υπουργική Απόφαση για την ίδρυση αυτόνομων κέντρων κλινικών μελετών -δηλαδή εκτός νοσοκομείων. Η δευτερογενής χρήση ψηφιακών δεδομένων υγείας θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για επενδύσεις στον τομέα των κλινικών μελετών, είπε ο Υπουργός και ευχήθηκε να προλάβει να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος εντός της παρούσας θητείας του.

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