Το να ξυπνάτε με πόνο στα μάτια μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η επιφάνεια του ματιού έχει ξηρανθεί ή ερεθιστεί κατά τη διάρκεια του ύπνου, αν και μερικές φορές ο πόνος προκαλείται από την ίδια την κίνηση του ανοίγματος των βλεφάρων.

Μια αίσθηση καύσου και στα δύο μάτια, καθώς και ένας ξαφνικός, οξύς πόνος στο ένα μάτι, μπορεί να υποδηλώνουν διαφορετικά προβλήματα.

Γιατί μπορεί να πονάνε τα μάτια σας μετά τον ύπνο;

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων (βλεφαρισμός) κατανέμει ένα λεπτό στρώμα δακρύων στον κερατοειδή χιτώνα, την εξωτερική διαφανή επιφάνεια του ματιού. Αυτό το δακρυϊκό φιλμ λιπαίνει την επιφάνεια και συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρής όρασης. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η έκκριση δακρύων μειώνεται, ενώ τα κλειστά βλέφαρα προστατεύουν φυσιολογικά το μάτι από την υπερβολική εξάτμιση.

Εάν το δακρυϊκό φιλμ είναι ήδη ασταθές ή εάν τα βλέφαρα δεν κλείνουν ερμητικά, ενδέχεται να ξυπνήσετε με ερεθισμένη την επιφάνεια του ματιού. Η ξηροφθαλμία προκαλεί συχνά αίσθημα τσουξίματος ή την ψευδαίσθηση ότι έχετε άμμο στα μάτια σας. Η έκθεση σε ξηρό αέρα ή σε ρεύμα αέρα (π.χ. από ανεμιστήρα) που κατευθύνεται προς το πρόσωπό σας μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα.

Ορισμένοι κοιμούνται, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, με τα βλέφαρά τους ελαφρώς ανοιχτά, μια κατάσταση που ονομάζεται νυκτερινός λαγόφθαλμος. Η εκτεθειμένη περιοχή του κερατοειδούς μπορεί να ξηρανθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, να υποστεί βλάβη στην επιφάνειά της.

Γιατί το άνοιγμα των ματιών προκαλεί μερικές φορές οξύ πόνο;

Μια παλαιότερη εκδορά στον κερατοειδή, ακόμη και αν συνέβη πριν από χρόνια, μπορεί να είναι η αιτία. Αν και η επιφάνεια του οφθαλμού μπορεί να φαίνεται ότι έχει επουλωθεί, τα εξωτερικά της κύτταρα ενδέχεται να μην έχουν προσκολληθεί σταθερά στον υποκείμενο ιστό.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η εσωτερική επιφάνεια του βλεφάρου μπορεί να κολλήσει πάνω σε αυτά τα κύτταρα. Τότε, το άνοιγμα του ματιού μπορεί να αποκολλήσει ορισμένα από αυτά, προκαλώντας ουσιαστικά εκ νέου τον τραυματισμό.

Αυτή η “διάβρωση” του κερατοειδούς, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις του κερατοειδούς, ακόμη και χωρίς να υπάρχει ιστορικό κάποιου τραυματισμού. Μια επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical Ophthalmology αναφέρει ότι ο ξαφνικός πόνος στο ένα μάτι κατά την αφύπνιση αποτελεί χαρακτηριστική εκδήλωση. Μπορεί να συνοδεύεται από υπερβολική δακρύρροια και ευαισθησία στο φως.

Τι μπορούν να υποδηλώνουν τυχόν συνοδά συμπτώματα

Δώστε προσοχή στο σημείο όπου εντοπίζεται η ενόχληση, στο πόσο απότομα ξεκινά και στο ποια άλλα συμπτώματα εμφανίζονται, όπως:

Αίσθημα καύσου ή ψευδαίσθηση άμμου στα μάτια : Η ξηροφθαλμία αποτελεί μία πιθανή εξήγηση.

: Η ξηροφθαλμία αποτελεί μία πιθανή εξήγηση. Σχηματισμός κρούστας στις βλεφαρίδες και ερεθισμός στα χείλη των βλεφάρων : Η βλεφαρίτιδα, μια φλεγμονή των βλεφάρων, προκαλεί συχνά συμπτώματα που επιδεινώνονται κατά τις πρωινές ώρες.

: Η βλεφαρίτιδα, μια φλεγμονή των βλεφάρων, προκαλεί συχνά συμπτώματα που επιδεινώνονται κατά τις πρωινές ώρες. Κνησμός (φαγούρα) και δακρύρροια : Μια αλλεργική αντίδραση σε αλλεργιογόνα που βρίσκονται στην κρεβατοκάμαρα, όπως τα ακάρεα της σκόνης, ενδέχεται να είναι η αιτία.

: Μια αλλεργική αντίδραση σε αλλεργιογόνα που βρίσκονται στην κρεβατοκάμαρα, όπως τα ακάρεα της σκόνης, ενδέχεται να είναι η αιτία. Πόνος, ερυθρότητα και εκκρίσεις: Μια λοίμωξη συγκαταλέγεται στις πιθανές αιτίες.

Αυτά τα μοτίβα μπορούν να σας βοηθήσουν να περιγράψετε τα συμπτώματά σας σε έναν οφθαλμίατρο, ωστόσο δεν αρκούν για σίγουρη διάγνωση.

Πότε ο πρωινός πόνος στα μάτια αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι;

Εάν φοράτε φακούς επαφής και εμφανίσετε πόνο ή ασυνήθιστο ερεθισμό στα μάτια, αφαιρέστε τους φακούς και αναζητήστε άμεσα οφθαλμολογική φροντίδα. Ο ύπνος με τους φακούς επαφής αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης του κερατοειδούς, η οποία μπορεί να απειλήσει την όραση.

Αναζητήστε επειγόντως οφθαλμολογική εξέταση σε περίπτωση έντονου πόνου, έντονης ερυθρότητας, φωτοευαισθησίας ή αλλαγών στην όραση. Επίσης, ένας νέος, αιφνίδιος και οξύς πόνος στο μάτι χρήζει άμεσης οφθαλμολογικής αξιολόγησης, ακόμη κι αν υποχωρήσει στη συνέχεια.

Τα ξαφνικά και έντονα συμπτώματα, η απώλεια όρασης ή ένα επώδυνο, κόκκινο μάτι που συνοδεύεται από έντονο πονοκέφαλο και ναυτία, χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Τι μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ήπιου πρωινού ερεθισμού των ματιών;

Εάν η ενόχληση είναι ήπια και δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, τα τεχνητά δάκρυα μπορούν να ανακουφίσουν από την ξηρότητα. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση σε ρεύματα αέρα από ανεμιστήρες ή κλιματιστικά και εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης υγραντήρα, εάν ο αέρας στην κρεβατοκάμαρα είναι ιδιαίτερα ξηρός.

Προγραμματίστε μια οφθαλμολογική εξέταση εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επανεμφανίζονται συχνά, ακόμη κι αν βελτιώνονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται από το αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο δακρυϊκό φιλμ, στα βλέφαρα ή στον ίδιο τον κερατοειδή χιτώνα.

Συμπέρασμα

Η πρωινή ενόχληση στα μάτια δεν οφείλεται πάντα στον ξηρό αέρα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν ξαφνικό πόνο κατά το άνοιγμα του ματιού, καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή στην όραση, καθώς αυτά μπορεί να υποδηλώνουν ένα πρόβλημα που απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

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