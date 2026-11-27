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Σε νύχτα βίαιων επεισοδίων εξελίχθηκε ο αγώνας της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League - με το Σταντ Βελοντρόμ να θυμίζει περισσότερο «πεδίο μάχης».

Τις τελευταίες ώρες, βίντεο που απεικονίζει οπαδό της βουλγάρικης ομάδας, ο οποίος φαίνεται να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό στην εξέδρα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις.

Σημειώνεται πως από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (26/11) - κατά τη διάρκεια των οποίων οπαδοί της Μαρσέιγ εισέβαλαν στον χώρο των φιλοξενούμενων και επιτέθηκαν στους υποστηρικτές της αντίπαλης ομάδας - τουλάχιστον 12 οπαδοί της Λέφσκι τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι 5 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Αντικείμενα και φωτοβολίδες εκτοξεύθηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες φιλάθλων.

Τόσο ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και η Βουλγάρα ομόλογός του, Ιλιάνα Ιότοβα, καταδίκασαν τα επεισόδια.

Ο προπονητής της Λέφσκι, Χούλιο Βελάσκεθ καταδίκασε επίσης τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας τις σκηνές «απαράδεκτες για το ποδόσφαιρο».

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