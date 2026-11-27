Εναέρια πλάνα από κτίρια που βρίσκονται ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, ποτάμια και καταρράκτες στην κοιλάδα Παραΐμπα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου. Πίσω από τις εικόνες βρίσκονται παλιά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία κάποτε τροφοδοτούσαν με ηλεκτρική ενέργεια πόλεις της περιοχής.

Τέσσερις εγκαταστάσεις στις περιοχές Γκουαρατινγκουετά, Πινταμονιανγκάμπα και Κούνια παρουσιάστηκαν σε δημοσίευμα του βραζιλιάνικου μέσου iG. Η ιστορία τους ξεκινά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κάλυπταν μικρές αποστάσεις και η παραγωγή κοντά στις πόλεις ήταν απαραίτητη. Σήμερα, ορισμένες από αυτές έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ άλλες έχουν αποκτήσει διαφορετική χρήση.

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