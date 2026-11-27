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Στη φάση της κατασκευής εισέρχεται το 2ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά. Το έργο, συνολικής συμβατικής αξίας 10,367 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σχολικής στέγης της πόλης, παρέχοντας στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Το νέο σχολείο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 7.117 τ.μ., στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μακεδονομάχων, Διονυσίου Σολωμού, Νίκης και Αλεξάνδρου Παπάγου, σε μια αναπτυσσόμενη οικιστικά περιοχή ανατολικά του κέντρου της πόλης.

Βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης, το σχολικό συγκρότημα, συνολικής μικτής επιφάνειας 4.290 τ.μ., θα περιλαμβάνει:

12 αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας 25 μαθητών η καθεμία.

Δύο εργαστήρια πληροφορικής.

Ένα εργαστήριο φυσικής.

Τρεις αίθουσες προσανατολισμού.

Δύο αίθουσες ξένων γλωσσών.

Πλησίον της εισόδου του σχολείου θα δημιουργηθεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα λειτουργεί και ως γυμναστήριο, καθώς και διοικητικοί χώροι, όπου θα στεγάζονται τα γραφεία της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και της γραμματείας. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων και σε όροφο, ενώ στο υπόγειο του κτιρίου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, χώροι αρχείου και αποθήκευσης σχολικού και αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και οι απαραίτητοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός, αθλητικές εγκαταστάσεις και πλήρης προσβασιμότητα

Κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης αποτελεί το αίθριο, περιμετρικά του οποίου θα αναπτυχθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Ο χώρος αυτός θα εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος και θα αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης, αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.Στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου θα διαμορφωθούν υπαίθριες εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, διαστάσεων 14 × 26 μ. και 9 × 18 μ. αντίστοιχα, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε ενιαίο αθλητικό χώρο. Παράλληλα, σημαντικό τμήμα του οικοπέδου θα παραμείνει ακάλυπτο και θα φυτευτεί κατάλληλα, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και στη δημιουργία ευχάριστων συνθηκών παραμονής των μαθητών στους υπαίθριους χώρους.

Για την κατασκευή του συγκροτήματος θα εφαρμοστούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τη διαμόρφωση ενός υγιεινού περιβάλλοντος μάθησης. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της σχολικής μονάδας.

30 νέες σχολικές μονάδες μέσω του Προγράμματος «Αττική 2021-2027»

Η Περιφέρεια Αττικής, παράλληλα με τα έργα σχολικής στέγης που χρηματοδοτεί από ίδιους πόρους, αξιοποιεί κι όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών του Λεκανοπεδίου. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» έχουν εγκριθεί 24 συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που αφορούν στη δημιουργία 30 νέων σχολικών μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 71,3 εκατ. ευρώ.Με την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων, η σχολική κοινότητα θα αποκτήσει περισσότερες από 200 νέες αίθουσες διδασκαλίας, προς όφελος 5.035 μαθητών και μαθητριών σε όλη την Αττική.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά την υπογραφή της σύμβασης:«Επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονες σχολικές υποδομές, δίνοντας στα παιδιά μας τις συνθήκες εκπαίδευσης που δικαιούνται. Για εμάς, η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών της Αττικής σε ποιοτικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της πολιτικής μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη Δυτική Αττική, δρομολογώντας έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους.Με τη σημερινή υπογραφή, ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών του Ασπροπύργου περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Σε στενή συνεργασία με τη δημοτική αρχή, θα παρακολουθούμε συστηματικά την πορεία των εργασιών, με γνώμονα την ποιότητα της κατασκευής και την τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, μέχρι το νέο σχολείο να υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές του».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας ανέφερε:«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον Ασπρόπυργο. Με τις σημερινές υπογραφές μπαίνουμε στη φάση της κατασκευής του δεύτερου Γενικού Λυκείου της πόλης μας. Σε λίγο καιρό ξεκινάει η θεμελίωση. Επιτέλους ένα έργο που για χρόνια η πόλη το άκουγε, το περίμενε και το ζητούσε, το κάνουμε πλέον πράξη, με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Αυτό το σχολείο έχει μεγάλη σημασία για την παιδεία στην πόλη μας. Ως Δήμος, θα παρακολουθούμε το έργο καθημερινά και θα συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Αττικής σε κάθε βήμα, μέχρι το νέο λύκειο να ανοίξει τις πόρτες του στα παιδιά μας».

Το «παρών» έδωσαν ο εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου, που συνυπέγραψε τη σύμβαση, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών Μιλτιάδης Κύρκος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής Χαρά Μπιτζιλέκη.

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