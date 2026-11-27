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Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από σαουδαραβικό πλήγμα στη δυτική Υεμένη, μετέδωσε μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τους Χούθι, μία ημέρα αφού οι αντάρτες επιτέθηκε σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπό το Ριάντ συνασπισμός, που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους Χούθι, βομβαρδίζει τακτικά ζώνες που τελούν υπό τον έλεγχο της ένοπλης οργάνωσης, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη χώρα αυτό το καλοκαίρι.

Σε απάντηση οι αντάρτες Χούθι θέτουν στο στόχαστρο σχεδόν καθημερινά τη Σαουδικη Αραβία, στοχοθετώντας κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και την οικονομική συνοικία της πρωτεύουσας Ριάντ.

Η σαουδαραβική Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε «επιδρομή σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Αλ Τούρμπα» στο κυβερνείο της Ταϊζ, προκαλώντας τον θάνατο «11 πολιτών, η πλειονότητα των οποίων είναι παιδιά», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι, επικαλούμενο τοπική πηγή.

Η υπηρεσία έκανε επίσης λόγο πλήγματα που στοχοθετούν αποθήκες καυσίμων στην περιοχή της Σαάντα, προπύργιο του κινήματος. Χθες, Πέμπτη, οι Χούθι έθεσαν στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, σκοτώνοντας έναν Νεπαλέζο εργαζόμενο και προκαλώντας πολλούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA. Η επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιά που οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια ηρεμίας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι εχθροπραξίες εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο όταν οι Χούθι, που ελέγχουν ήδη τα πιο πολυπληθή τμήματα της Υεμένης, κατέλαβαν τη δυτική ακτογραμμή που συνορεύει με το στρατηγικό στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αφότου επαναλήφθηκαν οι συγκρούσεις, οι μάχες στην Υεμένη έχουν κοστίζει τη ζωή σε περισσότερους από 2.300 ανθρώπους και έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό τουλάχιστον 364.000 άλλων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις των Χούθι έχουν προκαλέσει 27 θανάτους, σύμφωνα με τις αρχές.