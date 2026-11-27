Φορολοταρία Νοεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ - Έγινε η κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε η 62η φορολοταρία της ΑΑΔΕ για συναλλαγές Οκτωβρίου 2026
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Πραγματοποιήθηκε η 62η φορολοταρία της ΑΑΔΕ για συναλλαγές Οκτωβρίου 2026. Τα έπαθλα που θα λάβουν οι 556 τυχεροί είναι από 1.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.
Ειδικότερα οι λαχνοί «μοιράζονται» ως εξής:
1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
5 κερδίζουν από 20.000 ευρώ.
50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ.
500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ
Μπείτε εδώ και εδώ για να δείτε εάν είστε στους τυχερούς της φορολοταρίας.
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