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Πραγματοποιήθηκε η 62η φορολοταρία της ΑΑΔΕ για συναλλαγές Οκτωβρίου 2026. Τα έπαθλα που θα λάβουν οι 556 τυχεροί είναι από 1.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Ειδικότερα οι λαχνοί «μοιράζονται» ως εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ.

500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ

Μπείτε εδώ και εδώ για να δείτε εάν είστε στους τυχερούς της φορολοταρίας.

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