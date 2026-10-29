Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε €50.000

Έγινε από την ΑΑΔΕ η 61η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές Σεπτεμβρίου 2026

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Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε €50.000
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  • Στην 60η κλήρωση της φορολοταρίας Αυγούστου 2026 αναδείχθηκαν 556 νικητές με χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ.
  • Ένας τυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ αφορολόγητα, ενώ 5 κέρδισαν από 20.000 ευρώ και 50 από 5.000 ευρώ.
  • 500 νικητές έλαβαν από 1.000 ευρώ έκαστος.
  • Κάθε ευρώ συναλλαγής με πλαστικό χρήμα δίνει ένα λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.
  • Οι λαχνοί πολλαπλασιάζονται αν οι συναλλαγές με κάρτα υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος του φορολογούμενου.
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Στην κλήρωση αναδείχθηκαν 556 τυχεροί οι οποίοι θα λάβουν τα εξής ποσά.

Αναλυτικά:

  • 50.000 ευρώ κερδίζει 1 τυχερός
  • 20.000 ευρώ κερδίζουν 5 τυχεροί
  • 5.000 ευρώ κερδίζουν 50 τυχεροί
  • από 1.000 ευρώ κερδίζουν 500 τυχεροί

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

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