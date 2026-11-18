Snapshot Μια 84χρονη καταδικάστηκε σε 7ετή κάθειρξη και πρόστιμο 7.000 ευρώ για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία στη Θεσσαλονίκη.

Η κατηγορούμενη εξανάγκαζε 24χρονη, εξαρτημένη από ναρκωτικά, να εκδίδεται, εκμεταλλευόμενη την κατάστασή της.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία και αστυνομική έφοδο σε διαμέρισμα στον Βαρδάρη το 2022.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε την κατηγορία εμπορίας ανθρώπων για την 24χρονη και μαστροπείας για άλλες δύο γυναίκες. Snapshot powered by AI

Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ καταδικάστηκε 84χρονη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ένοχη για την σεξουαλική εκμετάλλευση 24χρονης, η οποία ήταν εξαρτημένη από τα ναρκωτικά, όπως επίσης για μαστροπεία σε βάρος δύο ακόμη γυναικών.

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της καταδικασθείσας, ωστόσο ανέστειλε την εκτέλεσή της ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Πίσω από τη δικαστική απόφαση βρίσκεται η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο κακοποίησης, εξάρτησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αρχικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα είχε συνάψει σχέση με άνδρα πέντε χρόνια μεγαλύτερό της, ο οποίος φέρεται να την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με άλλους άνδρες έναντι αμοιβής, ενώ, στη συνέχεια, την εισήγαγε στη χρήση σκληρών ναρκωτικών και συγκεκριμένα ηρωίνης. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο έχει πλέον αποβιώσει.

Η εξάρτηση από τις ουσίες φαίνεται πως περιόρισε τα περιθώρια διαφυγής της γυναίκας και για να εξασφαλίσει τη δόση της φέρεται να κατέφυγε στην 84χρονη, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκμεταλλευόταν την ανάγκη της και την προωθούσε στην πορνεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αμοιβή για τη συνεύρεση με άνδρες φέρεται να έφτανε μόλις τα 10 ευρώ, όπως ανέφερε στην αγόρευση του ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για «θλιβερή υπόθεση», υπογραμμίζοντας ότι η ηλικιωμένη εκμεταλλευόταν ακριβώς αυτή την ευάλωτη θέση της νεαρής και την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά.

«Αυτή τη θέση εκμεταλλευόταν, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος την κατάθεση της παθούσας- μητέρας ενός ανήλικου τέκνου, η οποία δεν εμφανίστηκε στη δίκη και η μαρτυρία της αναγνώστηκε. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, δεν είχε χρήματα για να προμηθευτεί τη δόση της και ζητούσε προκαταβολικά χρήματα, προκειμένου να εκδίδεται και στη συνέχεια να τα επιστρέφει.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται το 2022, έπειτα από καταγγελία που έφτασε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε αστυνομική έφοδος σε μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδαρίου, όπου εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ερωτικά βοηθήματα, συσκευασίες προφυλακτικών, ατζέντες και χρηματικό ποσό.

Η 84χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε εξανάγκασε τη γυναίκα να συνευρεθεί με άνδρες. Κατά την απολογία της ισχυρίστηκε ότι η 24χρονη την επισκεπτόταν περιστασιακά ως οικιακή βοηθός, αλλά στη συνέχεια την απομάκρυνε από το διαμέρισμά της.

Το Δικαστήριο την έκρινε τελικά ένοχη για εμπορία ανθρώπων, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα) στην περίπτωση της 24χρονης, και για μαστροπεία (πλημμέλημα) που αφορούσε δύο άλλες γυναίκες.

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