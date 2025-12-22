Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε μαγαζιά της Καλαμάτας και της Τρίπολης

Κατασχέθηκαν πάνω από 4.000 ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις - 47χρονος Καλαματιανός φέρεται να είναι ο “εγκέφαλος” του κυκλώματος

Newsbomb

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε μαγαζιά της Καλαμάτας και της Τρίπολης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κύκλωμα μαστροπείας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί Καλαμάτας τα ξημερώματα της Κυριακής (21/12) μετά από αστυνομική επιχείρηση σε μπαρ της Καλαμάτας και της Τρίπολης. Πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις ενώ αναζητούνται ακόμα δύο άτομα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στην Καλαμάτα τον 47χρονο που φέρεται να είναι και ο “εγκέφαλος” του κυκλώματος, καθώς και έναν 53χρονο που φέρεται να είχε τον ρόλο του “υπαρχηγού”, ενώ στην Τρίπολη συνελήφθη ένας 55χρονος που φέρεται να ήταν ο επικεφαλής του κυκλώματος στην Τρίπολη. Αναζητείται μια 49χρονη Ρουμάνα που ήταν τύποις ιδιοκτήτρια του μπαρ της Καλαμάτας, καθώς και ένας 57χρονος που φέρεται να ήταν αυτός που εντόπιζε και προσέγγιζε τις γυναίκες-θύματα.

Το κύκλωμα λειτουργούσε μεταξύ Καλαμάτας και Τρίπολης με rotation, δηλαδή μετέφεραν τις γυναίκες εναλλάξ από Τρίπολη σε Καλαμάτα, ώστε να εναλλάσσονται στα καταστήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία η παράνομη δράση του είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται στα 200.000 ευρώ.

22122025-messinia-mastropeia-syllipseis.jpg

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα μαστροπεία σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προηγήθηκε συστηματική αστυνομική έρευνα, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, καθώς και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, ενώ η περαιτέρω διερεύνησή τους οδήγησε στη διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούταν στη κατ’ επάγγελμα μαστροπεία, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2025.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η δράση -4- ημεδαπών και -1- αλλοδαπής, ηλικίας από 41 έως 57 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους, ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας και δραστηριοποιούταν σε -2- καταστήματα, της Καλαμάτας και της Τρίπολης, αντίστοιχα.

Όπως προέκυψε οι ανωτέρω, όντες οργανωμένοι και έχοντας στην κατοχή και χρήση τους τα καταστήματα, προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους, τα οποία στη συνέχεια νομιμοποιούσαν, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των -200.000- ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες συνοδοί εκδίδονταν, προβαίνοντας σε συνουσία ή και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, με τους “πελάτες”, τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων, σε χώρους όπως δωμάτια ξενοδοχείων, διαμερίσματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε χθες (21.12.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν -3- μέλη της οργάνωσης μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε οικίες, στα ανωτέρω καταστήματα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • -3- κινητά τηλέφωνα,
  • πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών,
  • πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,
  • απόδειξη ταμειακής μηχανής,
  • το χρηματικό ποσό των –4.892,50- ευρώ.

Κατά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν -9- γυναίκες εκ των οποίων οι -6- στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Spotify: Επίθεση από χάκερ, έκλεψαν δεδομένα από 86 εκατ. τραγούδια

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ατελείωτο πάρκινγκ ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων, κέντρο και Αττική οδό

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

16:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το γήπεδο στον Βοτανικό αποκτά μορφή – Το βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε μαγαζιά της Καλαμάτας και της Τρίπολης - Πάνω από 200.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Ακρίβεια: Ανάμεσα στο 4 με 7% η αύξηση του κόστους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» στον Άλιμο επισκέφθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

15:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026 πληρωμή: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Τα πρόστιμα για τους «αργοπορημένους»

15:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Νίκη… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα»

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μείωση άνω του 50% στις κρατήσεις σε Περτούλι, Μετέωρα και Καρπενήσι λόγω των αγροτικών μπλόκων

15:45LIFESTYLE

Πιτ Ντέιβιντσον: Πόζαρε με τη νεογέννητη κόρη του έχοντας αφαιρέσει τα περισσότερα τατουάζ του

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Δεν υπάρχουν κατά προτεραιότητα έλεγχοι της ΑΑΔΕ - Όλοι οι πολίτες ελέγχονται ισότιμα»

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης προς αγρότες: «Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται»

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

15:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Θα πάρουν περισσότερο χρόνο Σορτς και Γκραντ, δεν σκέφτομαι τον Ολυμπιακό»

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος πύθωνας «τρομάζει» γειτονιά στη Φλόριντα

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

15:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026 πληρωμή: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Τα πρόστιμα για τους «αργοπορημένους»

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σταμάτησε η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα - Παρατεταγμένα τα τρακτέρ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ