Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους πατέρας και γιος

Ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή βρέθηκαν οι επτά από τους 15 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Κατά πληροφορίες, δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι πατέρας και γιος, παραδέχθηκαν ότι εισέπραξαν τα επίμαχα ποσά, πλην όμως υποστήριξαν ότι δεν είχαν γνώση του παράτυπου χαρακτήρα των επιδοτήσεων, ισχυριζόμενοι ότι ενήργησαν χωρίς δόλο και βασιζόμενοι σε διαδικασίες που θεωρούσαν νόμιμες. Και οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι, με χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε λίγο αργότερα και μια γυναίκα, η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 60.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά επιδοτήσεις που φέρονται να καταβλήθηκαν κατά την περίοδο 2019-2025.

Η συγκεκριμένη δικογραφία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη συλληφθεί δεκαπέντε άτομα για επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ενδεχόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη λειτουργία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρική συμμετοχή στη διαχείριση και καθοδήγηση του μηχανισμού. Παράλληλα, κομβική εμφανίζεται και η εμπλοκή λογιστή, καθώς και της συζύγου του, οι οποίοι φέρονται να συνέδραμαν ουσιαστικά στη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Σήμερα απομένουν ακόμη τέσσερα άτομα να απολογηθούν, ενώ τις επόμενες ημέρες απολογούνται άλλα οκτώ πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης