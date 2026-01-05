Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα κυλήσει με συννεφιά και υγρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Προς το βράδυ θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα του καιρού στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Έντονες βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς.

Την ημέρα των Θεοφανείων, οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, ενώ προς το βράδυ, κάποιες αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν και στη βόρεια Ελλάδα.

Την Τετάρτη, οι βροχές και οι καταιγίδες διατηρούνται στη δυτική Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Από το απόγευμα της Πέμπτης θα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και από το πρωί της Παρασκευής ο καιρός θα είναι γενικά καλός, ωστόσο, από τα δυτικά, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και της δυτικής Ελλάδας.

Θερμοκρασιακά, ο καιρός μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή, θα είναι «ήπιος έως και αρκετά ζεστός για την εποχή», σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, από τις 10 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, η χώρα θα επηρεαστεί από μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, όμως στις 13 και 14 του μήνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων.