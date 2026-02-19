Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

Για τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό υπήρχαν πολλές καταγγελίες και στο Mega μίλησε μία ακόμα εκπαιδευτικός, η οποία είχε βιώσει εργασιακό εκφοβισμό από την ίδια.

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους
Η διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μυτιλήνη, διέταξε την μετακίνηση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, την οποία είχαν καταγγείλει γονείς και συνάδελφοι για τη συμπεριφορά της, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ.

Όπως είπε στο Mega ο ο γ.γ. πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, η απόφαση ελήφθη από τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας στο νησί κ. Βούλγαρη.

«Έφτασα στη μέση της χρονιάς στο σχολείο. Πήγα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με το που πήγα, με έπιασε μία νηπιαγωγός και μου είπε να είμαι προσεκτική με την προϊσταμένη. Εκείνη κάποια στιγμή με έσπρωξε, έβαλε τα χέρια της πάνω μου και με πίεζε. "Εδώ φοράμε παντόφλες", μου είπε, της είπα ότι δεν υπάρχει στο καταστατικό. Τότε εκείνη με είχε στο γραφείο και δεν με άφηνε να πλησιάσω και να μιλήσω στα παιδιά όταν κάναμε μια παράλληλη δράση.

Απευθύνθηκα στην πρωτοβάθμια, κι ο διευθυντής, μου είχε πει ακριβώς τα ίδια με την κα Καναβετσά (σ.σ.: όσα κατήγγειλε χθες η μητέρα μαθητή). Είπε ότι τα χέρια του ήταν δεμένα, το γνώριζε αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Έκανα τότε έγγραφη αναφορά 5σελιδη την οποία συνυπέγραψαν και δύο μητέρες μαθητών. Έβαλε μετά αυτή (σ.σ.: η προϊσταμένη νηπιαγωγός) μετά δικηγόρους. μετά πήγα και στην περιφέρεια και δεν προχώρησε. Μετά στείλαμε αναφορά και στο υπουργείο
μας ήρθε απάντηση ότι κατεγράφη το συμβάν και μου είπαν ότι δεν είχαν γνώση της υπόθεσης. Μετά έκαναν ΕΔΕ, αλλά δεν έμαθα τι έγινε, δεν μου κοινοποιήθηκε.

Η κυρία συνεχίζει να είναι προϊσταμένη. Η καταγγελία έγινε το 2024-2025. Είχαν φύγει 5 νηπιαγωγοί από το σχολείο. Εμένα με έβαλε στο ολοήμερο, ήμουν μόνη στο νησί με το παιδί μου, δεν είχα ποιος να το παίρνει από τον βρεφονηπιακό κι αναγκάστηκα να φύγω εγώ από το σχολείο και πήγα σε άλλο για να τελειώσω τη χρονιά μου στο νησί» είπε χαρακτηριστικά.

