Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, στην περιοχή Κορακοβούνι, όπου ένας 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του, να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να προσκρούσει σε τοίχο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο οδηγό. Ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, όπως αναφέρει το Neakriti.gr.

Την ίδια ώρα, ακόμη ένα τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Άη Γιάννη Χωστού στο Ηράκλειο, στο οποίο φέρεται να ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση και κυκλοφοριακή συμφόρηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.