Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι «πολύ πιο σημαντική» για αυτόν από την ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, ως Πρόεδρος, αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα είναι να εμποδίσουμε μια αυτοκρατορία του κακού, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή, και ίσως ακόμη και ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Μόνο μερικές εβδομάδες θα διαρκέσει η "αναστάτωση" στις αγορές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση της τιμής της ενέργειας στους Αμερικανούς καταναλωτές, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σημειώνοντας όμως ότι αναμένονται «μόνο μερικές εβδομάδες» αναστάτωσης στην αγορά ενέργειας.

Ο Ράιτ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε λανθασμένα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο που πέρασε τα Στενά του Χορμούζ.

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή "America's Newsroom" ο υπουργός είπε ότι η ανάρτηση ήταν το αποτέλεσμα μιας «ασυνεννοησίας» στο υπουργείο και δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα εγκρίνει ο ίδιος τις αναρτήσεις, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

