Σε διαθεσιμότητα δασκάλα που κατέγραφε τον εαυτό της να ουρεί σε σχολική τάξη

Μια δασκάλα στη Νέα Ζηλανδία έχασε την άδεια διδασκαλίας της αφού φέρεται να κατέγραψε «πορνογραφικό υλικό» μέσα σε σχολικό χώρο.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, το Πειθαρχικό Δικαστήριο Εκπαιδευτικών της Νέας Ζηλανδίας δημοσίευσε τις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης του 2024 που αφορά τη δασκάλα Lisa Edmondson, η οποία κρίθηκε ένοχη για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το φάκελο της υπόθεσης, το δικαστήριο ισχυρίζεται ότι η Edmondson «δημιούργησε πορνογραφικό υλικό σε σχολικό χώρο» τουλάχιστον μία φορά και το δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

Η έρευνα του δικαστηρίου ξεκίνησε αφού ένας υποδιευθυντής του σχολείου όπου εργαζόταν προσεγγίστηκε από έναν πολίτη που τον ενημέρωσε ότι «είχε δει μια ομάδα ανθρώπων να γελούν με ένα βίντεο στο TikTok» και αναγνώρισε ότι είχε καταγραφεί μέσα στο σχολείο.

Ο πληροφοριοδότης εξήγησε επίσης ότι, όταν αναζήτησε το όνομα του λογαριασμού, οδηγήθηκε σε «μια ιστοσελίδα όπου οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να παρακολουθούν πορνογραφικό περιεχόμενο». Στη συνέχεια έδειξε το βίντεο στον υποδιευθυντή του σχολείου. Σε αυτό φαινόταν ένα άτομο να μιλά «για το ότι είχε γεμάτη ουροδόχο κύστη» και να καταγράφει «τον εαυτό του να ουρεί στο πάτωμα μέσα σε μια τάξη», με τα «γυναικεία γεννητικά όργανα» να είναι καθαρά ορατά, σύμφωνα με το φάκελο της υπόθεσης.

Ο υποδιευθυντής «αναγνώρισε αμέσως» την αίθουσα διδασκαλίας και ταυτοποίησε τη φωνή και τα ρούχα στο βίντεο ως αυτά της Edmondson, σύμφωνα με το δικαστήριο. Του δείχθηκε επίσης ένα βίντεο με μια γυναίκα —η οποία αναγνωρίστηκε ως η Edmondson από τη φωνή της— να «ουρεί πάνω σε ένα καπέλο μέσα σε ένα κουτί με απολεσθέντα αντικείμενα».

Ο υποδιευθυντής ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου για την ανακάλυψη και η Edmondson «τέθηκε σε διαθεσιμότητα με αποδοχές».

Ο διευθυντής ζήτησε από τον πάροχο υπηρεσιών IT του σχολείου να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση και να εντοπίσει οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται με το περιστατικό. Ο πάροχος IT ανέφερε ότι βρήκε έναν λογαριασμό που ανήκε στην Edmondson «ο οποίος είχε πάνω από 30 πορνογραφικά βίντεο και αρκετές πορνογραφικές φωτογραφίες στην αρχική του σελίδα». Τρία από τα βίντεο είχαν «ονόματα που σχετίζονταν με το σχολείο».

Η Edmondson ενημερώθηκε για επίσημη έρευνα τον Μάιο του 2023 και παραιτήθηκε από το σχολείο. Μετά το περιστατικό, το δικαστήριο ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες σε ένα δεύτερο σχολείο όπου εργάστηκε στη συνέχεια.

Απαντώντας στην έρευνα, η Edmondson δήλωσε ότι «δεν δημιούργησε επανειλημμένα πορνογραφικό περιεχόμενο μέσα στην τάξη» και αρνήθηκε ότι ούρησε σε σχολικό χώρο. Υποστήριξε ότι «σκηνοθέτησε ένα από τα βίντεο ώστε να φαίνεται σαν να βρισκόταν στο σχολείο», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι δημιούργησε το βίντεο σε μια περίοδο που «υπέφερε από άγχος, κατάθλιψη και άλλες προσωπικές δυσκολίες» και ότι διέγραψε τα βίντεο όταν το σχολείο τα ανακάλυψε, ώστε «να αποτραπεί περαιτέρω βλάβη ή ζημιά». Η Edmondson αρνήθηκε επίσης ότι είπε ψέματα στο δεύτερο σχολείο όπου εργάστηκε, σημειώνοντας ότι «πίστευε πως ήταν υποχρεωμένη να κρατήσει την αναφορά εμπιστευτική βάσει των όρων της παραίτησής της», σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης.

Το δικαστήριο τελικά έκρινε ότι η Edmondson «εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως δασκάλα και την πρόσβασή της στους σχολικούς χώρους με τρόπο που θα ήταν προσβλητικός για πολλούς». Εκτός από την ανάκληση της άδειας διδασκαλίας της, της επιβλήθηκε επίσης χρηματικό πρόστιμο.

