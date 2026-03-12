Κρήτη: Ελεύθεροι oι ανήλικοι που κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό - «Το είδανε στο Tik Tok»

Η μητέρα ενός από τα παιδιά επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έγινε από μίμηση βίντεο στο TikTok και τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στο μέλλον

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Τρεις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την κατασκευή και ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης.
  • Η έκρηξη προκλήθηκε από φιαλίδια βουτανίου, οινόπνευμα και κροτίδα, με οδηγίες που πήραν από βίντεο στο TikTok.
  • Τα παιδιά δεν είχαν πλήρη επίγνωση του κινδύνου και της έκτασης της έκρηξης, όπως αποδεικνύεται από τον διάλογό τους μετά το περιστατικό.
  • Οι ανήλικοι πέρασαν δύο νύχτες στα κρατητήρια και πλέον αναμένεται να διδαχθούν από το συμβάν για το μέλλον τους.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι που ενεργοποίησαν βαρύ εκρηκτικό μηχανισμό στο προαύλιο ενός άδειου ευτυχώς, σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδείες και όχι στον ανακριτή», ανέφερε δικηγόρος της οικογένειας των ανηλίκων.

Δύο φιαλίδια βουτανίου, ένα φιαλίδιο με οινόπνευμα, μία κροτίδα και λίγη μονωτική ταινία. Η παρέα πειραματίστηκε, χωρίς να γνωρίζει πως θέτει σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Τα παιδιά φτάνουν στο προαύλιο του σχολείου στις 21:00 παρά τέταρτο, το βράδυ της Δευτέρας.

Η έκταση της έκρηξης, 8 λεπτά μετά, είναι πιο μεγάλη από αυτό που υπολόγιζαν. Εξάλλου οδηγίες για την κατασκευή τους, τις είχαν πάρει από το Tik Tok. Τα αγόρια τρέχουν όσο πιο γρήγορα και μακριά μπορούν, ωστόσο οι φλόγες, προλαβαίνουν για κλάσματα δευτερολέπτου, τον έναν από τους δύο.

Ο διάλογος των παιδιών αμέσως μετά την σφοδρή έκρηξη, μαρτυρά πως όντως δεν είχαν καταλάβει τι επρόκειτο να συμβεί και τι δημιούργησαν. Ο ένας μάλιστα, δύο φορές, παραδέχεται πως η φωτιά τον ακούμπησε. Ενώ σπεύδουν να σβήσουν κάθε μικροεστία που δημιουργήθηκε.

Το απίστευτο της όλης υπόθεσης, είναι πως οι μικροί μαθητές, απλώς ακολούθησαν οδηγίες από βίντεο του Tik Tok. Χωρίς όπως υποστηρίζουν να έχουν επί τούτου ψάξει πώς να κατασκευάσουν κάτι τέτοιο.

Οι πλατφόρμες αυτές πλέον, είναι ανεξέλεγκτες, χωρίς ηλικιακό όριο, χωρίς φίλτρο περιεχομένου.

Οι ανήλικοι πέρασαν δύο νύχτες στα κρατητήρια και απομένει τώρα, το πάθημα, να γίνει μάθημα στη μελλοντική τους ζωή.

Όσα δήλωσε η μητέρα του 17χρονου

Η μητέρα του 17χρονου μίλησε στο Mega για τα όσα συνέβησαν: «Το είδανε στο Tik Tok και το κάνανε. Αυτό μας μεταφέρανε. Τίποτα παραπάνω. Εμάς πρώτη φορά έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του και των άλλων, αν υπήρχανε, ανθρώπων εκεί γύρω. Δεν έχει ξαναπειραματιστεί σε τέτοια πράγματα. Στο σημείο που είχαν πάει, δεν υπήρχε κάποιος γύρω γύρω να έχει κάποιο ατύχημα. Τα ίδια θα την παθαίνανε. Δυστυχώς . Αλλά η τύχη ήταν μαζί τους. Φοβήθηκε, εννοείται. Δεν θα φοβηθεί; Δεν συνηθίζει να μπαίνει στα κρατητήρια μέσα. Δεν του έχει ξανασυμβεί. Και εύχομαι να μην ξανασυμβεί κιόλας», ανέφερε η μητέρα του 17χρονου.

«Το είδανε στο Tik Tok, πήγανε στο σούπερ μάρκετ και αγοράσανε ό,τι αγοράσανε και κάναν τα πειράματά τους. Γιατί εκείνη την ημέρα είχε ο δικός μου γενέθλια και του κόψαμε τούρτα στο σπίτι και μετά βγήκαν να πάνε βόλτα. Το κανονίσανε όλοι μαζί; Εντάξει δεν θα ρίξουμε το φταίξιμο στα άλλα παιδιά. Εντάξει δεν είναι και μικρός να τον παρασύρουν. Αποφάσισαν , προφανώς βγήκαν να πιούμε ένα καφέ, να παίξουνε…Λέμε «Εντάξει, θα βγούνε λίγο έξω και σε μία ώρα θα είναι σπίτι.» Και έγινε ό,τι έγινε. Από τώρα και ύστερα, θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Βάλανε μυαλό τώρα, έτσι λένε», συνέχισε.

