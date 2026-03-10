Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

Snapshot Μαθητές γυμνασίου στο Ηράκλειο κατασκεύασαν και πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του σχολείου τους.

Η έκρηξη δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, αλλά θεωρήθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν από τους μαθητές που εμπλέκονται και εξετάζει αν οι άλλοι δύο είναι επίσης μαθητές του σχολείου.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη σχετικά με τους κινδύνους των επικίνδυνων διαδικτυακών προκλήσεων. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, όταν μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του συγκροτήματος. Οι νεαροί, φαίνεται, αγνόησαν εντελώς τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τον χώρο του σχολείου.

Το επόμενο πρωί, μέλη του προσωπικού εντόπισαν υπολείμματα του μηχανισμού και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροτεχνουργός, διαπιστώνοντας ότι η έκρηξη είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, ωστόσο η εικόνα των υπολειμμάτων προκάλεσε σοκ στους εργαζόμενους και στους αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τρία νεαρά άτομα παραβίασαν τα κάγκελα του σχολείου και εισήλθαν στην αυλή, όπου τοποθέτησαν και πυροδότησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό. Ο συνδυασμός εύφλεκτων υλικών, μικρών φιαλών υγραερίου και κροτίδας καθιστούσε την ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε και συνέλαβε έναν από τους φερόμενους δράστες, μαθητή του σχολείου, ενώ εξετάζεται αν τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα είναι επίσης μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να εξήγησε σε εκπαιδευτικούς ότι εμπνεύστηκε από βίντεο που είδε στο διαδίκτυο.