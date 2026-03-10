Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

Ο συλληφθείς δήλωσε ότι εμπνεύστηκε την ενέργεια από βίντεο που είδε στο διαδίκτυο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μαθητές γυμνασίου στο Ηράκλειο κατασκεύασαν και πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του σχολείου τους.
  • Η έκρηξη δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, αλλά θεωρήθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Η αστυνομία συνέλαβε έναν από τους μαθητές που εμπλέκονται και εξετάζει αν οι άλλοι δύο είναι επίσης μαθητές του σχολείου.
  • Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη σχετικά με τους κινδύνους των επικίνδυνων διαδικτυακών προκλήσεων.
Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, όταν μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του συγκροτήματος. Οι νεαροί, φαίνεται, αγνόησαν εντελώς τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τον χώρο του σχολείου.

Το επόμενο πρωί, μέλη του προσωπικού εντόπισαν υπολείμματα του μηχανισμού και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροτεχνουργός, διαπιστώνοντας ότι η έκρηξη είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, ωστόσο η εικόνα των υπολειμμάτων προκάλεσε σοκ στους εργαζόμενους και στους αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τρία νεαρά άτομα παραβίασαν τα κάγκελα του σχολείου και εισήλθαν στην αυλή, όπου τοποθέτησαν και πυροδότησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό. Ο συνδυασμός εύφλεκτων υλικών, μικρών φιαλών υγραερίου και κροτίδας καθιστούσε την ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε και συνέλαβε έναν από τους φερόμενους δράστες, μαθητή του σχολείου, ενώ εξετάζεται αν τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα είναι επίσης μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να εξήγησε σε εκπαιδευτικούς ότι εμπνεύστηκε από βίντεο που είδε στο διαδίκτυο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΚΟΣΜΟΣ

Χορηγοί εγκαταλείπουν το εμβληματικό Noma στη σκιά των καταγγελιών κακοποίησης από τον σταρ σεφ του

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη που πρότεινε στην Μέτσολα τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: Από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

18:09ΕΥ ΖΗΝ

Με μια απλή φωτογραφία του χεριού θα μπορείτε να ανιχνεύσετε σπάνια διαταραχή υγείας

18:08ΥΓΕΙΑ

Αφυδάτωση: Πέντε σημάδια ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερο νερό

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

18:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Στην πόρτα της εξόδου ο Βασίλης Σπανούλης - Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ορίστηκε η ώρα για το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Justice Watch: Η Ελλάδα καταδικάζεται για τα ίδια ζητήματα εδώ και δεκαετίες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

17:41MEETING POINT

Ιράν: Το «απρόβλεπτο» του Τραμπ σπάει όλα τα κοντέρ - Απουσιάζει η «κακή ταξιθέτρια»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Λίστα Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη – Κρατάει τα ηνία ο Μασκ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλέντρα Σαχ: Ο ράπερ... πρωθυπουργός του Νεπάλ - Ο θρίαμβος της Gen Z

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντα από τις ληστείες της συμμορίας με τις μηχανές που άρπαζαν τσάντες από ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε από την Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν - Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τράκαρε 9 οχήματα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου - Δύο τραυματίες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νησί Χαργκ: Το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος και η ελληνιστική «κληρονομιά» του

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Βορίδη: «Σαν μαφία δράτε»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ