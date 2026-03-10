Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

Κατά γενική ομολογία η στάση των σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ξέσπασμα του πολέμου, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι, που δέχθηκε ίσως τα ισχυρότερα πλήγματα τις πρώτες μέρες του πολέμου, παραξένεψε, δίνοντας την εντύπωση πώς ζούσαν σε άλλη χώρα...

Την ώρα που οι εικόνες από τα «πλημμυρισμένα» με κόσμο αεροδρόμια που έψαχνε τρόπο να δραπετεύσει, και διάσημα κτήρια στις φλόγες από τους πυραύλους και τα drones, οι influencers συνέχιζαν απτόητοι, ότι η καθημερινότητά τους δεν έχει διαταραχθεί...

Όμως οι αναρτήσεις ήταν σχεδόν πανομοιότυπες με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους μοιράζονται εικόνες του ηγέτη του Ντουμπάι Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, ενώ δημοσιεύουν τα φαινομενικά καθησυχαστικά λόγια, «Ξέρω ποιος μας προστατεύει».

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανακοίνωσε μέσα σε λίγες ώρες από τα πρώτα χτυπήματα ότι «ξεπερασμένες εικόνες προηγούμενων περιστατικών πυρκαγιάς» στο Ντουμπάι διαδίδονταν για να προκαλέσουν φόβο στους κατοίκους της πόλης και έτσι να συγκεντρώσουν κλικ.

Σε μια νέα viral τάση του TikTok, οι influencers μοιράζονται πανομοιότυπα βίντεο και κείμενο, με αποτέλεσμα οι χρήστες στο διαδίκτυο να εικάζουν εάν έχουν πληρωθεί από το κράτος.

Συνήθως ξεκινούν με ένα πλάνο του influencer, με συνοδευτικό κείμενο: «ζεις στο Ντουμπάι, δεν φοβάσαι;» ή «νιώθεις ασφαλής στο Ντουμπάι;».

Στη συνέχεια, περνά στο μοντάζ του ηγέτη των ΗΑΕ με τις λέξεις, «όχι, γιατί ξέρω ποιος μας προστατεύει». Ένα τέτοιο βίντεο έχει προβληθεί σχεδόν 7 εκατομμύρια φορές.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να προτείνουν ότι τα βίντεο φαίνονται σαν να έχουν χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση ως προπαγάνδα για να κάνουν το Ντουμπάι να φαίνεται σαν να είναι όλα εντάξει.

Υπάρχουν αυστηροί νόμοι σχετικά με την κριτική ή την προσβολή της κυβέρνησης των ΗΑΕ ή την πρόκληση «βλάβης στη φήμη» της χώρας, που μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 200.000 £ ή έως και πέντε χρόνια φυλάκιση και πιθανώς απέλαση.

