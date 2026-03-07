Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα του Ντουμπάι - Εκκενώθηκαν κτίρια

Snapshot Συντρίμμια από αναχαιτισμένους ιρανικούς πυραύλους προκάλεσαν ζημιές σε πολυώροφο κτίριο στη Μαρίνα του Ντουμπάι, οδηγώντας σε εκκένωση γειτονικών κτιρίων.

Θραύσματα έπεσαν πάνω σε όχημα στην περιοχή Μπάρσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός οδηγού.

Κάτοικοι Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα για εισερχόμενους πυραύλους ενώ ακούγονταν εκρήξεις και αναχαιτίσεις στην πόλη.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου αλλά παραμένει ανθεκτική και αποφασισμένη να προστατεύσει τους πολίτες της.

Η περιοχή της Μαρίνας βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα σημεία της πόλης, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall. Snapshot powered by AI

Οι αρχές στο Ντουμπάι προχώρησαν στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα, μετά από ζημιές που προκλήθηκαν στην πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου από θραύσματα αναχαιτισμένων πυραύλων.

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν πάνω σε όχημα στην περιοχή Μπάρσα και σκότωσαν έναν οδηγό.

⚡️ A powerful explosion was heard in Dubai — media reports



The blast was reportedly heard in several parts of the city, including the Dubai Marina area, which is popular with tourists.



It appears that an Iranian drone has crashed into the 23 Marina skyscraper in Dubai — smoke… pic.twitter.com/VNygE7C4XW — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Την ώρα που στην πόλη ακούγονταν οι αναχαιτίσεις και βρισκόταν σε εξέλιξη η απομάκρυνση πολιτών από την περιοχή, κάτοικοι του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους για εισερχόμενους πυραύλους. Η περιοχή της Μαρίνας βρίσκεται κοντά σε σημαντικά σημεία της πόλης, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

Dubai Marina Right Now. pic.twitter.com/8strXlBNgJ — Syed Zeeshan Aziz (@iemziishan) March 7, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται σε καιρό πολέμου, ωστόσο είναι καλά και λέει στους εχθρούς της ότι δεν είναι εύκολη λεία, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της γείτονός του στον Κόλπο εν μέσω αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα - δεν είμαστε εύκολη λεία», δήλωσε ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ο οποίος είναι επίσης ο ηγέτης του Αμπού Ντάμπι, σε σχόλια που έκανε χθες, Παρασκευή, όταν επισκέφθηκε τραυματίες από τα πλήγματα, και τα οποία μεταδόθηκαν σήμερα από την τηλεόραση του Αμπού Ντάμπι. «Θα επιτελέσουμε το καθήκον μας προς τη χώρα μας, το λαό μας και τους κατοίκους μας, οι οποίοι είναι επίσης μέρος της οικογένειάς μας», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ, τα οποία αποτελούνται από επτά εμιράτα, περιλαμβανομένου του Ντουμπάι, θα προστατεύσουν όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, τόνισε.

