GBL: «100άρα» ο Άρης, επέστρεψε από το -11 το Περιστέρι | Η βαθμολογία
Ο Άρης «διέλυσε» το Μαρούσι, ενώ το Περιστέρι επέστρεψε το -11 για να επικρατήσει του Πανιωνίου, σε παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.
Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία το Σάββατο (07/03).
Στο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς το μεσημέρι, η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή και με εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε 102-85 του Προμηθέα στη SUNEL Arena.
Η Καρδίτσα έβαλε… φρένο στο αρνητικό σερί της και πανηγύρισε ξανά, μετά από 8 σερί ήττες. Η ομάδα της Θεσσαλίας επικράτησε 103-77 της Μυκόνου. Εντυπωσιακός ήταν κι ο Άρης, ο οποίος «διέλυσε» 102-76 το Μαρούσι, έχοντας 14/26 τρίποντα.
Το Περιστέρι άλλαξε άρδην την εικόνα του μετά την ανάπαυλα κι επιστρέφοντας από το -11, νίκησε 82-74 τον Πανιώνιο.
H 20η αγωνιστική της GBL
Σάββατο 7 Μαρτίου
- ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85
- Καρδίτσα – Μύκονος 103-77
- Περιστέρι – Πανιώνιος 82-74
- Άρης – Μαρούσι 102-76
Κυριακή 8 Μαρτίου
- 13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
ΡΕΠΟ: Κολοσσός Ρόδου
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 36 (18)
- Παναθηναϊκός 33 (18)
- ΑΕΚ 32 (18)
- ΠΑΟΚ 27 (16)
- Άρης 27 (17)
- Περιστέρι 27 (18)
- Μύκονος 25 (18)
- Ηρακλής 24 (17)
- Προμηθέας Π. 24 (18)
- Καρδίτσα 24 (19)
- Πανιώνιος 23 (18)
- Κολοσσός Ρ. 23 (18)
- Μαρούσι 23 (19)
*σε παρένθεση οι αγώνες