Ιράν: Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου

Snapshot Η φονική έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ στο Ιράν προκάλεσε τον θάνατο 168 παιδιών στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίθεση, χωρίς να έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τις δύο χώρες.

Η τραγωδία προκάλεσε μαζικές κηδείες με έντονη οδύνη και οργή στην τοπική κοινότητα.

Διεθνείς οργανισμοί ζητούν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και της ευθύνης για την έκρηξη.

Η επίθεση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν έδωσαν το Σάββατο στη δημοσιότητα φωτογραφία η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ.

Όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τεχεράνης, 168 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο σχολείο έπειτα από τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

The names/Pictures of the children massacred by America and Israel at their elementary school in the city of Minab, Iran.



REPOST pic.twitter.com/RWOBLtpRBj — Salahu (@salahudeen33) March 7, 2026

Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν την επίθεση στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντάς την με τη γενικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, ενώ από αμερικανικής πλευράς ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας. Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης δηλώσει σε άλλες αναφορές ότι δεν έχει γνώση επιχείρησης στην περιοχή.

Στις κηδείες των μαθητών και μαθητριών επικράτησαν σκηνές βαθιάς οδύνης και οργής, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στις τελετές στη Μινάμπ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όταν σημειώθηκε το χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων αμάχων.

Διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες και την ευθύνη της επίθεσης.

