Επεισοδιακή καταδίωξη στα Ιωάννινα – Οδηγός μηχανής παραβίαζε σήματα STOP και φανάρια

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, μετά από μια άκρως επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της πόλης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα και να πραγματοποιεί αλλεπάλληλους επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών και πεζών.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός:

Αγνόησε επιδεικτικά τα σήματα στάσης των αστυνομικών.

Παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες (κόκκινα φανάρια).

Δεν συμμορφώθηκε σε πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).

Παρά τις προσπάθειές του να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας αντικανονικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν.

Βαριές καμπάνες και Δικαιοσύνη

Πέρα από τις ποινικές κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία ανέρχονται σε σημαντικά ποσά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου και οδηγήθηκε ο δράστης.

Διαβάστε επίσης