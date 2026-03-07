Νετανιάχου: «Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς»

Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Το Ισραήλ έχει «ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, είπε ο Νετανιάχου, «για να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς και να επιτρέψει την αλλαγή».

Απευθύνθηκε σε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης λέγοντας: «Είστε και εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος αφήσει τα όπλα του, δεν θα υποστεί κακό. Όποιος δεν το κάνει, θα φέρει την ευθύνη για το αίμα του».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, ο Νετανιάχου είπε: «Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει».

Το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διαιρέσει το Ιράν», υποστήριξε, «προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν».

Αλλά τελικά, «εξαρτάται από εσάς» να ελευθερώσετε το Ιράν, λέει στους Ιρανούς, προβλέποντας ότι αυτό θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και θα διευρύνει τον κύκλο της ειρήνης.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Αμερικανός ηγέτης του είπε: «Μπίμπι, πρέπει να σταματήσουμε το Ιράν με κάθε κόστος από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Παράλληλα ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του και για τη «συμμαχία ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερη από ποτέ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό» των χωρών που έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «πολλά κράτη» ζητούν συνεργασία με το Ισραήλ.

Παράλληλα επέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη για τη σιωπή τους και κατηγόρησε ορισμένους δυτικούς ηγέτες για «αδυναμία» και «παθητικότητα» απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Αναφερόμενος στον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, διερωτήθηκε: «Όταν σφαγιάζονταν Ιρανοί, πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού ήταν πολλές χώρες της Δύσης;».

«Πολλές χώρες βλέπουν σήμερα σε ποιον μπορούν να βασιστούν», κατέληξε. «Το Ισραήλ είναι ένας φάρος δύναμης και ελπίδας».

